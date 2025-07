Nach Rauswurf von Josh Freese: Foo Fighters haben einen neuen Drummer

Die Foo Fighters rund um Frontmann Dave Grohl haben Ilan Rubin als neuen Schlagzeuger verpflichtet. Der Nine-Inch-Nails-Musiker ersetzt Josh Freese, der im Gegenzug zu seiner alten Band zurückkehrt.

Die Foo Fighters rund um Frontmann und Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl (56) haben einen neuen Schlagzeuger gefunden: Ilan Rubin (36) wechselt von der Trent-Reznor-Formation Nine Inch Nails zu der Rockband. Der 36-Jährige war seit 2009 Drummer bei Nine Inch Nails und wurde 2020 im Alter von 32 Jahren als bis dahin jüngster Musiker in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Parallel dazu kehrt Josh Freese (52) zu Nine Inch Nails zurück. Freese hatte die Foo Fighters im Mai nach knapp zwei Jahren mehr oder minder im Streit verlassen. Die Band hatte damals mitgeteilt, "in eine andere Richtung" gehen zu wollen. Freese war 2023 als Nachfolger des verstorbenen Taylor Hawkins (1972-2022) zu den Foo Fighters gestoßen.

Rubin bringt umfangreiche Erfahrung mit: Neben seiner langjährigen Tätigkeit bei Nine Inch Nails spielte er auch für Angels & Airwaves, das Nebenprojekt des blink-182-Gitarristen und Sängers Tom DeLonge (49). Außerdem arbeitete er mit dem berühmten Komponisten Danny Elfman (72) zusammen, der unter anderem die Titelmusik von "The Simpsons" erschuf und als Stammkomponist für alle Tim-Burton-Filme gilt.

Nine Inch Nails bestätigte Josh Freese als neuen Drummer

Für Josh Freese bedeutet die Rückkehr zu Nine Inch Nails eine Wiedervereinigung: Von 2005 bis 2008 war er bereits Drummer der Band. Damals verließ er die Gruppe aus familiären Gründen. "Ich musste nach Hause und eine Zeit lang Vater sein", erklärte er 2021 in einem Podcast-Interview.

Der Wechsel kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Nine Inch Nails: In einer Woche startet die nordamerikanische "Peel it Back"-Tour. Die meisten Arena-Termine sind bereits ausverkauft. Rubin hatte Frontmann Trent Reznor (60) dem Bericht zufolge erst vergangene Woche über seinen Wechsel informiert. Nine Inch Nails bestätigten Freeses Rückkehr prompt in den sozialen Medien. Die Band teilte ein Foto des Schlagzeugers und schrieb dazu: "Let's fucking go."

Foo Fighters stehen vor Tournee

Die Foo Fighters planen ihre erste Tournee seit einem Jahr. Im Oktober stehen Konzerte in Jakarta, Singapur, Tokio und Osaka auf dem Programm. Ein weiterer Auftritt ist für November in Mexiko-Stadt geplant. Ob Rubin als vollwertiges Bandmitglied oder zunächst als Tour-Drummer einsteigt, ist noch unklar.