Nach Nena-Konzert: Besucher klagen über Unwohlsein - Polizei ermittelt

Nach dem Nena-Konzert beim Altenberger Festival klagten vier Besucher über gesundheitliche Probleme. Da übermäßiger Alkoholkonsum ausgeschlossen wird, ermittelt die Polizei wegen möglicher Getränkeverunreinigung. Becher wurden sichergestellt und werden nun im Labor untersucht.

Das Altenberger Festival im Erzgebirge sollte ein Wochenende voller Musik und guter Stimmung werden. Doch nach dem Auftritt von Nena am Freitagabend trübten ungewöhnliche Zwischenfälle die Feierlaune. Vier Konzertbesucher - drei Frauen und ein Mann - klagten nach der Show über Unwohlsein,

"Wir ermitteln gegen Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung", . Der Verdacht: Möglicherweise wurden die Getränke der Betroffenen gezielt verunreinigt. Keiner der vier Geschädigten hatte nach eigenen Angaben übermäßig Alkohol konsumiert, was andere Ursachen für das Unwohlsein nahelege.

Die Polizei reagierte schnell auf die Meldungen und ließ noch vorhandene Getränkereste sowie Becher vom Festivalgelände sicherstellen. "Sie werden jetzt im Labor untersucht", so Reumund weiter. Die Polizei geht verschiedenen Spuren nach und sucht weitere mögliche Geschädigte sowie Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegengenommen. Dabei schließen die Ermittler auch andere Erklärungen nicht aus: Möglicherweise hatten die betroffenen Konzertbesucher bereits vor dem Festival etwas Schlechtes gegessen oder getrunken.

Veranstalter zeigt sich ratlos

Das dreitägige Festival vom 22. bis 24. August lockte rund 5.000 Besucher in die 7.500-Einwohner-Stadt am Erzgebirgskamm. Nach dem Konzert der 65-jährigen "99 Luftballons"-Interpretin am Freitag traten im Rahmen des Festivals auch das DJ-Duo Gestört aber GeiL am Samstag und die Schlagersänger Andy Borg (64), Michael Heck (61) und G.G. Anderson (75) am Sonntag auf.

Thomas Röpke, der 46-jährige Veranstalter des Festivals, zeigt sich gegenüber der "Bild"-Zeitung ratlos über die Vorfälle. "Während und auch direkt nach dem Konzert erreichten uns keine Beschwerden", erklärt er. "Wir hatten Sanitäter zur Absicherung vor Ort, die sich um Betroffene hätten kümmern können." Erst am Folgetag erfuhr Röpke von den gesundheitlichen Problemen einiger Konzertbesucher.