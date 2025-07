Nach großem Brand: Plan für Tomorrowland-Festival steht

Kurz vor Beginn des Festivals Tomorrowland in Belgien hat ein Großbrand die Hauptbühne zerstört. Die Veranstalter haben mittlerweile einen Plan, wie es weitergehen soll.

Es war ein Alptraum für die Veranstalter und die Musikfans: Nur kurz vor dem Start des Festivals Tomorrowland im belgischen Boom, hat ein verheerender Brand die Hauptbühne komplett zerstört. Das weltbekannte Festival soll trotzdem steigen - und mittlerweile steht auch der Plan, wie es weitergehen soll. Unter anderem und die Veranstalter von zwei möglichen Szenarien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Tomorrowland: "Immer noch am Boden zerstört"

"Wir sind immer noch am Boden zerstört, aber die Unterstützung, die wir aus der ganzen Welt erhalten, und die Energie und Freude der Besucher von Dreamville (dem Campingplatz) heute sind wirklich herzerwärmend", wird zunächst in dem Update am Abend des 17. Juli berichtet.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Man befinde sich in einem "Wettlauf mit der Zeit", um zum ersten Festivalwochenende des Tomorrowland vom 18. bis 20. Juli die Tore für alle öffnen zu können. "Hunderte Menschen arbeiten unermüdlich auf dem Mainstage-Gelände", wird mitgeteilt. Die Veranstalter können bestätigen, dass man alle Festivalfans am Freitag begrüßen könne. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es zwei Szenarien. Man gehe davon aus, am Freitagmorgen bekannt geben zu können, wie der erste Festivaltag dann genau ablaufen wird.

Die beiden Tomorrowland-Szenarien

Das erste Szenario ist simpel. Wenn die Arbeiten an der Mainstage fertiggestellt werden können, werde man das Gelände für alle Besucherinnen und Besucher wie ursprünglich geplant eröffnen.

Sollte es nicht möglich sein, die volle Kapazität an Besuchern auf das Festivalgelände zu lassen, werden dieses und Dreamville aus Sicherheitsgründen in zwei getrennte Bereiche eingeteilt. Auf der "The Gathering Stage" in Dreamville sollen dann alle Acts auftreten, die am Freitag auf der Hauptbühne spielen sollten. Dreamville-Besucherinnen und -Besucher können in diesem Fall nicht auf das Festivalgelände, das dann - ohne Hauptbühne - entsprechend für alle anderen geöffnet werde.

In beiden Fällen sollen sich die Tore um 14:00 Uhr statt wie bisher geplant um 12:00 Uhr öffnen. Man versichert noch einmal, dass trotz aller Herausforderungen ein Programm für alle, die anreisen, geboten werde. Derzeit rechnen die Veranstalter damit, dass spätestens am Samstag um 12:00 Uhr das gesamte Festivalgelände für alle Besucher geöffnet wird.

Die Hauptbühne gilt als Herzstück des Tomorrowland-Festivals und spiegelt jedes Jahr das jeweilige Motto wider. 2025 lautet das Thema "The World of Orbyz". Der Veranstalter konnte nach dem Brand mitteilen, dass glücklicherweise niemand verletzt worden sei.