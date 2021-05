Nach fünf Jahren Pause: Gibt es bald neue Musik von Rihanna?

Hat das Warten bald ein Ende? Fünf Jahre nach ihrem letzten Album meldet sich Rihanna offenbar mit neuer Musik zurück.

Seit fünf Jahren warten die Fans nun schon sehnsüchtig auf neue Musik von Rihanna (33), jetzt soll es endlich soweit sein. , plane die Musikerin im Juli ein Musikvideo in Los Angeles zu drehen. "Rihanna hat lange Zeit heimlich an neuer Musik gearbeitet und jetzt ist ihr neuntes Album endlich fertig", so die Quelle. Der Brite Raja Virdi, der unter anderem bereits mit Sam Smith (28) zusammengearbeitet hat, soll demnach die Regie beim Musikvideo übernehmen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Rihanna soll den Regisseur im vergangenen Jahr bei einer Fashionparty an der Westminster University kennengelernt haben. "Sie wollte, dass er der Kopf hinter dem Musikvideo ist", erklärt der Insider weiter. Die Details rund um ihre neue Musik würden bislang jedoch noch streng geheimgehalten werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Letztes Album erschien 2016

Ihr letztes Album "Anti" veröffentlichte Rihanna im Januar 2016. Danach zog sich die 33-Jährige weitestgehend aus dem Musikgeschäft zurück und fokussierte sich auf ihr Dessous-Label Savage X Fenty und ihre Kosmetiklinie Fenty Beauty.