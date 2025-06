Musikvideo mit Auftritt von Xatar: SSIO meldet sich zurück

SSIO hat ein neues Album angekündigt und einen Song als Vorboten veröffentlicht. Im Video zu "Alles oder Nix" hat sein verstorbener Weggefährte Xatar einen letzten Auftritt.

Der Bonner Rapper SSIO (36) meldet sich mit dem Track "Alles oder Nix" zurück. Es ist nur ein Vorgeschmack. Denn vier Jahre nach seiner letzten Platte "Das neue Album" (2021) soll auch ein Album mit dem Namen des Titeltracks erscheinen. "Alles oder Nix" wird am 17. Oktober in den Handel kommen. Angekündigt wird es als "ironisch, humorvoll, punchlinelastig und ohne Kompromisse - konstante Qualität. Alles beim Alten also".

Frederick Lau gibt Tipps für Imagewechsel

SSIO veröffentlichte zu "Alles oder Nix" ein , in dem er seine möglichen weiteren Karriereschritte plant und "zehn Jahre King of Rap" feiert. Von Schauspieler Frederick Lau (35) gibt es per Videocall nicht ganz ernst gemeinte Karriere-Tipps und mit Xatar (1981-2025) kommt es zu einem Telefonat und später zu einem Handshake. Der Rapper, mit dem bürgerlichem Namen Giwar Hajabi, war Anfang Mai im Alter von 43 Jahren gestorben. SSIO, bürgerlich Ssiawosch Sadat, stand über ein Jahrzehnt als Künstler beim "Alles oder Nix"-Label von Xatar unter Vertrag. Am Ende des Clips heißt es "Alles oder Nix für immer!".

zeigen sich Fans und Kollegen begeistert vom neuen SSIO-Song. Zu einem Ausschnitt des Videos schreibt Peter Fox (53): "Das ist stark! Bin bisschen in love." Jan Delay (48) und Casper (42) hinterlassen anerkennende Emojis und Farid Bangs Urteil lautet kurz und knapp: "Wahnsinn."