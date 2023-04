München-Album von Frank Zappa: Deutsch für Freigeister

Frank Zappa spielte 1980 in der Olympiahalle – das Konzert ist nun als Dreifach-Album erschienen.

München - Ein Stück Münchner Rockgeschichte wird, nach 43 Jahren, auf Album dokumentiert: Frank Zappas Auftritt in der Olympiahalle am 3. Juli 1980.

"Stick It Out": Für diese Zugabe ließ Zappa den Text auf Deutsch übersetzen

Wer damals unter den 12.000 Zuschauern war, freut sich natürlich. Und dass diese Veröffentlichung hier in unserer Stadt und nicht bei irgendeinem anderen Tourneehalt aufgenommen wurde, ist auch keineswegs gleichgültig: Denn ein wenig Kolorit hat das Dreifach-Live-Album "Zappa '80: Munich" durchaus.

Für die Zugabe "Stick It Out" ließ Zappa den Text nämlich eigens auf Deutsch übersetzen. Gern würden wir hier wiedergeben, womit der berüchtigte Freigeist und seine Co-Sänger Ike Willis und Ray White die Gäste in der Olympiahalle unterhielten. Aber ach, was sie da im katholischen München des Jahres 1980 sangen, möchten wir auch im Jahr 2023 noch nicht auf diesen Zeitungsseiten schreiben.

"Bobby Brown Goes Down" wurde vom Münchner Publikum am stürmischsten bejubelt

Beschränken wir uns also lieber ganz arglos aufs Musikalische: Ein wilder Ritt war's. Ganz ohne Pause folgte eine Nummer auf die andere, und über die Länge von drei LPs decken die Stücke große Teile des künstlerischen Universums des Frank Zappa ab: Da sind die Wege kurz von Prog-Rock zu humoristischen Novelty-Stücken, von Doo-Wop zu Avantgarde, von kauziger Fusion zum großen Pophit "Bobby Brown Goes Down", der ebenfalls komplett versaut war und vom Münchner Publikum am stürmischsten bejubelt wurde.

Von den seinerzeit frischen Alben "Sheik Yerbouti" und "Joe's Garage" gibt es mehrere Songs, der Rest stammt kreuz und quer von Zappas Alben seit 1966. Und manche Stücke konnten die Münchner damals noch gar nicht kennen, sie erschienen erst im Folgejahr wie "You Are What You Is" oder "Pick Me, I'm Clean".

Frank Zappa live in der Münchner Olympiahalle: Seine allererste digitale Aufnahme

Das Mikro überließ Zappa oft seinen Mitsängern, dafür spielte er umso ausgiebigere, inspirierte Gitarrensoli in seinem charakteristischen Les-Paul-Sound, zum Beispiel auf dem eröffnenden "Chunga's Revenge" oder "Pound For A Brown".

Aufgenommen wurde das Konzert auf zwei digitalen Stereospuren: Es war Zappas allererste digitale Aufnahme und die überzeugte ihn so sehr, dass er dabei bleiben sollte. Übersetzt für uns Münchner heißt das: Sollte die schwierige bis miserable Akustik der Olympiahalle an dem Abend spürbar gewesen sein, ist davon auf dem wohlklingenden Album nichts zu merken.

Zappa in München: Die Band dieser Tour gab es zuvor auf keiner Veröffentlichung zu hören

Wer keinen Zugang zu Zappa hat, wird ihn hier dennoch kaum finden. Hardcore-Fans aber können sich umso mehr freuen: Das Album ist die erste offizielle Veröffentlichung von Frank Zappas Frühjahrs- und Sommertour 1980. Und in dem hochgradig ausdifferenzierten Zappa-Kosmos will das etwas heißen: "Munich" ist schließlich bereits die, jawohl, 125. offizielle Veröffentlichung.

Zugleich ist auch ein Mitschnitt aus dem New Yorker "Mudd Club" aus demselben Jahr und mit ähnlicher Setlist erschienen. Die kurzlebige Band dieser Tour gab es zuvor auf keiner Veröffentlichung zu hören, Schlagzeuger David Logeman stieg für die Tour ein und danach gleich wieder aus. In der Olympiahalle war das Sextett bereits bestens eingespielt, wie man auf dem Album hört: Die Tour endete damals in München.

"Zappa '80: Munich" (als Dreifach-LP oder gemeinsam mit "Mudd Club" als Dreifach-CD und digital) ist bei Zappa Records/Universal Music erschienen