MTV Europe Music Awards: Harry Styles oder Taylor Swift?

Ein Ehepaar moderiert, Harry Styles und Taylor Swift liegen bei den Nominierungen vorne: Am heutigen Abend steigen in Düsseldorf die MTV Europe Music Awards 2022. Diese Künstler treten auf.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren finden die MTV Europe Music Awards wieder in Deutschland statt. Am heutigen Sonntag (13. November) werden im PSD Bank Dome in Düsseldorf die begehrten Trophäen verliehen. Superstar Harry Styles (28) hat mit sieben die meisten Nominierungen erhalten, und geht demzufolge als Favorit ins Rennen. Styles dicht auf den Fersen ist Sängerin Taylor Swift (32) mit sechs Nominierungen. Beide sind als "Beste Künstler" nominiert.

Ein Ehepaar moderiert die Preisverleihung

Durch den Abend führen als Moderatoren-Duo Sängerin Rita Ora (31) und ihr Ehemann, der Marvel-Regisseur und Oscar-Preisträger Taika Waititi (47). Nach Styles und Swift kommen Nicki Minaj (39) und Rosalía (30) mit je fünf Nominierungen. Der Award für den "Best German Act" wurde bereits am Freitagabend verliehen. Hier setzte sich Vorjahres-Gewinnerin Badmómzjay (20) erneut gegen ihre Konkurrenten durch.

Diese Künstler treten bei den MTV Europe Music Awards 2022 auf

Wie gewohnt haben einige namhafte Künstler einen Auftritt bei den diesjährigen EMAs angekündigt. So werden David Guetta (55) und Bebe Rexha (33) ihren Hit "I'm Good (Blue)" performen. Auch Muse und OneRepublic können die Zuschauer auf der Bühne erleben. Ein Auftritt der ebenfalls nominierten Gorillaz wurde am Vorabend in der Tonhalle Düsseldorf aufgezeichnet. Und auch 80er-Jahre-Ikone David Hasselhoff (70) wird in Düsseldorf die Bühne betreten, .

Die MTV Europe Music Awards 2022 können in Deutschland live auf MTV und Comedy Central verfolgt werden. .