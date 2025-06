Morrissey sagt zwei Europa-Konzerte ab

Erschöpfung und fehlende Label-Unterstützung: Morrissey hat sein ausverkauftes Konzert in Stockholm und einen weiteren Auftritt in der schwedischen Hauptstadt kurzfristig abgesagt. Der Ex-The-Smiths-Frontmann kritisiert die Musikindustrie scharf und kündigt an, dass sein Berlin-Gig stattfinden soll.

Der Schmerz sei "unerträglich" - mit diesen dramatischen Worten hat der Musiker Morrissey (66) die Absage seines nahezu ausverkauften Konzerts in Stockholm bekannt gegeben. Das geplante Konzert am Montag sollte ein Höhepunkt seiner aktuellen Europa-Tour werden, doch daraus wurde nichts. Auch ein weiterer Auftritt auf einem Festival in der schwedischen Hauptstadt am Dienstagabend wurde kurzerhand gecancelt.

"Der Schmerz, diese Woche nicht nach Stockholm zu kommen, ist für die Band und Crew unerträglich", schreibt der ehemalige The-Smiths-Frontmann in einem emotionalen Statement . Die Begründung des 66-Jährigen ist jedoch ungewöhnlich: Eine Mischung aus körperlicher Erschöpfung und scharfer Kritik an der Musikindustrie.

Scharfe Abrechnung mit der Musikindustrie

"Wir träumen von Stockholm, Reykjavik, Trondheim, Helsinki, Aarhus... aber es gibt keine finanzielle Unterstützung von imaginären Plattenlabels, um uns an solche Orte zu bringen", erklärt Morrissey seine Situation. Seine Kritik wird dabei immer schärfer: "Kein Label veröffentlicht unsere Musik, kein Radio spielt unsere Musik... und trotzdem sind unsere Ticketverkäufe sensationell. Was sagt uns das über den Zustand der Kunst im Jahr 2025?"

Neben den finanziellen Problemen führt der Sänger auch körperliche Erschöpfung als Grund an. "In den letzten sieben Tagen sind wir durch sechs Länder gereist, und wir sind unglaublich reisemüde. Wir können kaum noch sehen", beschreibt er den Zustand seiner Band. Diese Begründung sorgt bei vielen Fans jedoch für Irritation. In den Kommentaren auf Instagram hagelt es Kritik: "Warum planst du so viele Termine ohne angemessene Finanzierung?", fragt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Diese Begründung ergibt absolut keinen Sinn."

Berlin-Hoffnung und Konzert-Historie

Für seine deutschen Fans gibt es jedoch Hoffnung: Das Konzert in Berlin am Freitag (27. Juni) soll stattfinden. "Der Wagen rollt weiter nach Berlin. Mit Gottes Gnade werden wir alle zusammenkommen. Ich liebe euch alle mit dem, was von meinem verdammten Herzen noch übrig ist", verspricht Morrissey in seinem typisch dramatischen Stil. Die Absage reiht sich ein in eine lange Liste von abgesagten Konzerten. Laut dem Musikmagazin "Consequence of Sound" hat Morrissey seit 2010 über 100 Konzerte abgesagt.