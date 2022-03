Mit über 80 Jahren: Peter Kraus geht im Frühjahr 2023 wieder auf Tour

Peter Kraus denkt nicht daran, in Rente zu gehen. Der Sänger und Entertainer geht im Frühjahr 2023 wieder auf Tour.

Von wegen Rente! Sänger und Entertainer Peter Kraus (82) kündigt kurz vor seinem 83. Geburtstag am Freitag eine neue Tour an. Mit 23 Konzerten kehrt der Ausnahmekünstler im Frühjahr 2023 wieder auf die Bühne zurück. Neben seinen zeitlosen Hits wie "Rock Around The Clock" oder "Sugar Baby" hat er auch Titel aus seinem neuen Album "Idole" im Gepäck.

Die große "Meine Hits - Meine Idole"-Tournee startet am 4. Februar in Stuttgart und führt ihn unter anderem auch nach München, Dresden und Berlin. Mit Stationen in Linz, Graz und Wien dürfen sich auch seine österreichischen Fans auf ein Wiedersehen mit Kraus freuen. Schlusspunkt ist das Konzert in Heilbronn am 23. April 2022.

Endlich wieder live!

"Ich kann es kaum erwarten, auf Tour zu gehen. Endlich wieder live! Mit den Konzerten verneige ich mich vor meinen Idolen, vor den Menschen, die mich musikalisch in meiner Jugend geprägt haben. Wir feiern eine aufregende Zeit und ihre unvergesslichen Helden", freut sich Kraus.

Der PreSale startete am Mittwoch, den 16. März, auf eventim.de. Ab Freitag, den 18. März, gibt es die Tickets ab 9 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.