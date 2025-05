Mit Geheimkonzert: Kraftklub kündigen neues Album an

Die Chemnitzer Rockband Kraftklub hat mit einem Überraschungskonzert vor dem Schauspielhaus ihrer Heimatstadt ein neues Album und eine große Tour angekündigt. Die neue Platte heißt "Sterben in Karl-Marx-Stadt".

Kraftklub mit Frontmann Felix Kummer (2. v. re.) am Mittwochabend in Chemnitz.

Es war ein Moment, den die Fans so schnell nicht vergessen werden: Als am Mittwochabend ein mysteriöser Countdown auf null sprang, standen plötzlich Kraftklub auf einer improvisierten Bühne in ihrer Heimatstadt Chemnitz. Was als rätselhafte Kunstaktion begonnen hatte, entpuppte sich als spektakuläre Albumankündigung der Rockband.

Tagelang hatte es in den sozialen Medien Spekulationen über neue Kraftklub-Projekte gegeben. Ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Sterben in Karl-Marx-Stadt" war über dem Schauspielhaus in Chemnitz - zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt (bis 1990) - aufgehängt worden, dazu ein roter Countdown. Frontmann Felix Kummer (35) und seine Bandkollegen ließen ihre Fans auch in den sozialen Medien zappeln und teilten einzelne Fetzen aus einem neuen Song.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neuer Song, Album und Tour

Auf der Bühne präsentierten die Musiker dann auch tatsächlich ihren neuen Song "Schief in jedem Chor", Kummer sprach von einer "Weltpremiere". Der neue Track gibt einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt", das am 28. November 2025 erscheinen wird.

Doch damit nicht genug der Überraschungen: Kraftklub kündigten zudem eine umfangreiche Tour für März 2026 an, die sie durch 17 Städte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz führen wird. Der Tourauftakt ist für den 3. März 2026 in Schwerin geplant, bevor die Band unter anderem in München, Wien, Zürich und Kiel Station macht. Den Abschluss der Tournee bildet ein Konzert in Bremen am 28. März 2026. Im August 2026 stehen zusätzlich zwei Open-Air-Auftritte auf dem Programm.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

startet bereits am Donnerstag um 18 Uhr. Fans sollten schnell sein, denn die Nachfrage nach Kraftklub-Tickets ist traditionell sehr hoch.

Politisches Statement mit der Konzertbühne

Kraftklub haben sich bereits in der Vergangenheit immer wieder politisch positioniert und sich gleichzeitig für ihre Heimatstadt stark gemacht. Die Wahl des Konzertortes war daher kein Zufall: Mit ihrem Auftritt vor dem derzeit geschlossenen Schauspielhaus Chemnitz, einem "geschichtsträchtigen Ort", setzten sie ein deutliches Zeichen gegen die geplanten Kürzungen im städtischen Kulturetat.

"Manche Kommunalpolitiker haben ein Interesse daran, dass Rückzugsorte für alternative Jugendliche verschwinden. Da haben wir keinen Bock drauf", betonte Frontmann Kummer. Bereits vor Wochen hatten Künstler und Schauspieler mit einer spontanen Besetzung des Schauspielhauses unter dem Motto "C the closed" gegen die drohende Schließung protestiert.

Alle Alben auf Platz 1

Kraftklub ist eine fünfköpfige Band, die 2010 gegründet wurde. Die Gruppe besteht aus Felix Brummer alias Felix Kummer, seinem Bruder Till Brummer beziehungsweise Kummer, Karl Schumann, Steffen Israel und Max Marschk. Alle Bandmitglieder stammen aus Chemnitz.

Bereits ihr Debütalbum "Mit K" mit einer Mischung aus Indie, Punk, Rock und Rap schaffte es 2012 an die Spitze der deutschen Album-Charts. Auch ihre folgenden Veröffentlichungen "In Schwarz" (2014), "Keine Nacht für Niemand" (2017) und zuletzt "Kargo" (2022) erreichten jeweils Platz eins in Deutschland.