Mit Corona infiziert: Jon Bon Jovi sagt Konzert ab

Jon Bon Jovi musste nach einem positiven Corona-Test ein Konzert in Florida absagen. Der Sänger ist geimpft, ihm geht es offenbar gut.

Jon Bon Jovi bei einem Auftritt in Rio.

Jon Bon Jovi (59) wurde am Samstag vor einem Auftritt positiv auf das Coronavirus getestet. . Das geplante Konzert in Florida wurde daraufhin abgesagt. Der 59-Jährige sei "vollständig geimpft und fühlt sich gut", bestätigte seine Sprecherin Kristen Foster am Sonntagmorgen laut dem Sender. Der Sänger habe sich isoliert, weitere Auftritte seien nicht geplant gewesen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dem Bericht zufolge sollte Jon Bon Jovi im Rahmen einer Halloween-Feier in Miami Beach auftreten. , soll ein Schnelltest vor dem Engagement positiv gewesen sein. Bereits im März 2020 war die Band Bon Jovi betroffen: Keyboarder David Bryan (59) hatte damals bekannt gegeben, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de