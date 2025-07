Miley Cyrus will nicht auf Tour: "Es ist schwer, nüchtern zu bleiben"

Popstar Miley Cyrus hat ihr neues Album "Something Beautiful" veröffentlicht, doch eine dazugehörige Tournee wird es nicht geben. Der Grund: Die Sängerin sorgt sich um ihre mentale Gesundheit und ihre Nüchternheit.

Popstar Miley Cyrus (32) macht ihren Fans wenig Hoffnung auf kommende Live-Auftritte. Obwohl die Sängerin im Mai ihr neuntes Studioalbum "Something Beautiful" veröffentlichte, wird es bis auf Weiteres keine dazugehörige Tour geben. Der Grund dafür ist so persönlich wie nachvollziehbar.

"Ich habe die körperlichen Voraussetzungen und die Möglichkeiten, auf Tournee zu gehen", . Der eigentliche Grund für ihre Entscheidung liegt tiefer. "Es ist wirklich schwer, auf Tour nüchtern zu bleiben - was für mich eine wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben ist", gesteht die 32-Jährige offen. Dabei verwies sie auf verstorbene Künstler wie Prince, "die heute nicht mehr unter uns sind und einen so intensiven Lebensstil auf Tour hatten".

Cyrus, die laut eigenen Angaben seit dem Jahr 2017 den Drogen abgeschworen hat, sieht in der Tournee-Atmosphäre eine unmittelbare Gefahr für ihre mentale Gesundheit. "So viele Tausende Menschen schreien dich so voller Dopamin an, du fühlst so viel Liebe und dann stürzt du am Ende der Show total ab", beschreibt sie die emotionale Achterbahnfahrt.

Fehlende Infrastruktur für Künstler

Neben den persönlichen Gründen kritisiert Cyrus auch die fehlende Unterstützung für ihre Zunft. "Ich glaube außerdem nicht, dass es tatsächlich eine Infrastruktur gibt, die Künstler diesbezüglich unterstützt", so die Sängerin. Ihre letzte große Tour liegt bereits über zehn Jahre zurück - 2014 tourte sie mit ihrer "Bangerz Tour" durch Nordamerika, Europa und Südamerika und spielte insgesamt rund 80 Konzerte. Seitdem konzentriert sie sich verstärkt auf ihre körperliche und mentale Gesundheit.

Komplett hat sich Cyrus jedoch nicht von der Bühne verabschiedet. Im Juni sorgte erst ihr Überraschungsauftritt mit Kollegin Beyoncé (43) in Paris für Aufsehen, als die beiden gemeinsam "II Most Wanted" aus Beyoncés Album "Cowboy Carter" performten. Somit ist auch in Zukunft mit weiteren Konzerten und Auftritten von Miley Cyrus bei ausgewählten Events zu rechnen. Eine komplette Tournee wird es hingegen auf absehbare Zeit nicht von ihr geben.