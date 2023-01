Miley Cyrus: Neue Single "Flowers" bricht auf Anhieb Spotify-Rekord

Starke Startwoche für die neue Miley-Cyrus-Single "Flowers": Der Song wurde auf Anhieb der meistgestreamte Spotify-Titel in einer Woche. Den Rekord hatte zuvor die K-Pop-Band BTS inne.

Tolle Nachrichten für den US-Superstar Miley Cyrus (30): Ihre neue Single "Flowers" hat auf Anhieb einen Spotify-Rekord gebrochen. Noch nie zuvor wurde in der Geschichte des Streamingdienstes ein Titel in einer einzigen Woche häufiger angehört. Das bestätigte das Unternehmen in einer Mitteilung, . "Vielen Dank an Spotify und meine großartigen Fans", schrieb Cyrus zu dem Post.

Wie oft genau der Song gestreamt wurde, ist bislang nicht bekannt. Allerdings lag der bisherige Rekord bei der K-Pop-Band BTS und ihrem Hit "Butter" mit 99,37 Millionen Streams in einer Woche. Cyrus veröffentlichte "Flowers" am 12. Januar. Es ist ein Vorgeschmack auf das kommende Album "Endless Summer Vacation", das am 10. März in die Plattenläden kommen soll. Auch in den Single-Charts schaffte Cyrus mit "Flowers" in den USA den Sprung an die Spitze, in Deutschland steht der Song nach einer Woche auf Platz zwei.

Miley Cyrus stand in Deutschland noch nie auf der Eins

Das letzte Cyrus-Album "Plastic Hearts" kam im Jahr 2020 auf den Markt und schaffte es selbst in den USA nur auf den zweiten Rang der Albumcharts. In Deutschland reichte es noch nicht einmal für die Top-Ten. Ihre letzte Single, die es vor "Flowers" zur Nummer Eins in den USA schaffte, war im Jahr 2013 ihr Megahit "Wrecking Ball". In Deutschland konnte Miley Cyrus bislang noch nie den Thron der Single- oder Albumcharts erklimmen.