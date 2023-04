Metallica: Zehntes Nummer-eins-Album für die Metal-Band

Metallica haben es mit ihrer neuen Platte "72 Seasons" erneut geschafft: Zum zehnten Mal hat die Band mit einem Album den deutschen Chart-Thron erklommen.

James Hetfield (59) und seine Bandkollegen haben es erneut geschafft: Die Metal-Band Metallica hat mit ihrem aktuellen Album "72 Seasons" zum zehnten Mal den Thron der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen.

"72 Seasons" ist das elfte Studioalbum der Band, die 1983 erstmals den Sprung in die Top 100 schaffte. Der Titel des am 14. April veröffentlichten Albums bezieht sich laut Leadsänger Hetfield auf die ersten 18 Lebensjahre eines Menschen. Gleichzeitig mit dem neuen Album kündigte die Band ihre Welttournee "M72 World Tour" an, die am 27. April 2023 startet.

Hinter Metallica steigt der Südtiroler Sänger Rudy Giovannini (48) mit "Hast du Zeit" auf Platz zwei ein, Herbert Grönemeyer (67) holt sich mit seinem 17. Studioalbum "Das ist los" die Bronzemedaille. Platz vier belegen Depeche Mode mit "Memento mori", US-Musiker Joe Bonamassa (45) schafft es mit "Tales Of Time (Live)" neu auf Platz fünf.

Udo Lindenberg weiter auf Platz eins der Single-Charts

In den Single-Charts gibt es seit vergangener Woche kaum Veränderungen: Hier dominieren weiterhin Udo Lindenberg (76) und Apache 207 (25) mit "Komet". Sie ziehen so mit elf Nummer-eins-Platzierungen mit DJ Ötzi und Nik P.s Schlagerhit "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" aus dem Jahr 2007 gleich. Bleibt das Duo auch kommende Woche ganz vorne, wäre "Komet" der am häufigsten an der Spitze platzierte deutschsprachige Song seit mehr als drei Jahrzehnten.

Platz zwei belegen unverändert RAF Camora (38) und Luciano (29) mit "All Night", vor Miley Cyrus (30) mit "Flowers" auf der Drei und Apache 207 mit "Breaking Your Heart" auf dem vierten Rang. Einziger Neueinsteiger diese Woche ist der gefragte Newcomer David Kushner (22), der mit seiner Single "Daylight" auf dem fünften Platz debütiert.