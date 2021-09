Metallica sind Headliner bei neuem Festival "Download Germany"

Metallica werden ihr einziges Deutschlandkonzert im neuen Jahr auf einem frischen Festival spielen. Wie das "Download Germany"-Festival bekannt gibt, treten die Metal-Legenden im Juni 2022 bei der Premiere auf dem deutschen Hockenheimring auf.

Britisches Rockfestival nun auch in Deutschland

Zudem werden die Bands Five Finger Death Punch und Sabaton im Motordrom am Hockenheimring auf der Bühne stehen. Wer sonst dabei sein wird, steht noch aus. Bis zu zehn Bands werden erwartet. Das "Download"-Festival gilt nach Angaben der Veranstalter als "größtes britisches Rockfestival".

Die Tickets für das eintägige Event, veranstaltet von Live Nation, kosten in der ersten Preisstufe zwischen 139 und 159 Euro. Der Vorverkauf startet am 17. September um 12:00 Uhr. Über 70.000 Zuschauer werden erwartet. Das "Download Germany" ist nicht der erste Ableger, auch in Australien und Frankreich findet es statt.