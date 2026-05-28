Metallica bis Helene Fischer: Diese Stadionkonzerte stehen an

Nationale und internationale Stars geben sich in den kommenden Wochen in den großen deutschen Stadien die Klinke in die Hand. Diese Shows sind geplant.

Der Konzertsommer bietet Musikliebhabern in den kommenden Wochen einige große Stadionkonzerte. Fans von Rock, Schlager oder Pop kommen dabei auf ihre Kosten. Diese Musikerinnen und Musiker werden die großen Bühnen erobern.

Metallica

Nachdem sie auf dem Europa-Abschnitt ihrer M72 World Tour bereits Halt in Frankfurt gemacht haben, werden Metallica nun am 30. Mai im Berliner Olympiastadion erwartet. Die US-Rockband hat die französische Metal-Band Gojira und die US-Metalcore-Gruppe Knocked Loose als Supporting Acts mit dabei. Ein München-Halt ist bisher leider nicht eingeplant.

Linkin Park

Die US-Rocker von Linkin Park sind am ersten Juniwochenende nicht nur Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park, die Band um Sängerin Emily Armstrong wird zuvor noch am 1. und 3. Juni im Hamburger Volksparkstadion spielen. Es folgen Shows ihrer "From Zero World Tour" am 11. und 12. Juni in der Münchner Allianz Arena.

Helene Fischer

Ihre Fans warten sehnsüchtig auf ihr Tour-Comeback: Die deutsche Sängerin Helene Fischer will mit ihrer 360° Stadion Tour und einer Bühne mitten im Publikum ihre Anhänger begeistern. Los geht es am 10. Juni im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Anschließend geht es für die Erfolgsmusikerin unter anderem ins Olympiastadion in Berlin, in den Deutsche Bank Park in Frankfurt oder in die Allianz Arena in München (17. Juli).

Foo Fighters

Die Foo Fighters machen ihren deutschen Fans eine Freude und legen auf der Europa-Etappe ihrer "Take Cover"-Welttournee hierzulande Stopps ein. Am 17. Juni spielt die US-Rockband in der Allianz Arena und am 1. Juli werden sie im Berliner Olympiastadion auf der Bühne stehen.

Johannes Oerding

Es soll ein ganz besonderer Auftritt werden: Der Wahlhamburger Johannes Oerding tritt am 20. Juni im Volksparkstadion auf. Laut Veranstaltungsankündigung will der Popsänger und "Sing meinen Song"-Host mit 45.000 Fans die "größte und fulminanteste Show seiner Karriere im Herzen seiner Heimatstadt" feiern. Ein München-Datum steht derzeit leider nicht aus.

Die Toten Hosen

Am 29. Mai veröffentlichen die Toten Hosen mit "Trink aus, wir müssen gehen!" ihr letztes Studioalbum. 2026 und 2027 gibt es dazu auch eine Tour. Die Düsseldorfer Rockband wird dieses Jahr unter anderem im Deutsche Bank Park in Frankfurt (27. Juni), in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf (3. und 4. Juli), im Olympiastadion Berlin (11. Juli) oder im Münchner Olympiastadion (08. und 09. Juli) auftreten.

Nina Chuba

Auch Nina Chuba plant für diesen Sommer Großes. Die "Wildberry Lillet"-Sängerin wird im Rahmen ihrer Sommer-Shows am 3. Juli im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden auftreten. Es ist ihre erste Stadionshow und sie wird darüber hinaus ihre bisher größten Open Air Shows spielen, darunter in der Berliner Wuhlheide oder auf der Hamburger Trabrennbahn. In München spielt sie allerdings in einer Halle – und zwar am 05. Juli in der Olympiahalle.

BAP

Ein besonderer Auftritt für die bekannte Kölschrockband: Die Gruppe BAP um Frontmann Wolfgang Niedecken feiert ihr 50-jähriges Bestehen am 10. Juli im Kölner Rheinenergie-Stadion. Mit "Fünfzig Jahre BAP - Jubiläumskonzert" feiert die Gruppe, die seit 1976 besteht, standesgemäß in ihrer Kölner Heimat das große Fest. Mit Hits wie "Verdamp lang her", "Kristallnaach" und "Do kanns zaubere" wurden BAP berühmt. Nach München kommen BAP in der kalten Jahreszeit, sodass die Wahl für eine Überdachung in dem Fall wohl keine schlechte Idee ist: Am 03. Dezember spielen sie in der Olympiahalle.