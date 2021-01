Mary Wilson wartet nicht länger auf eine Supremes-Reunion

Mit ihren 76 Jahren ist Mary Wilson das Warten leid. Sie hofft nicht länger auf eine Supremes-Reunion mit Diana Ross.

Mary Wilson glaubt nicht länger an eine Supremes-Reunion.

Mary Wilson (76) ist für eine Reunion der Soulgruppe The Supremes immer noch offen. Länger darauf warten und hoffen werde sie allerdings nicht, . Ob die Frauen, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren mit Hits wie Erfolge feierten, jemals wieder gemeinsam Musik machen werden, hänge "wirklich von Diana [Ross] ab". Wilson bezweifle allerdings stark, "dass sie das machen will".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Es ergibt keinen Sinn, wenn man nicht liebevoll zusammenkommt. Oder zumindest verständnisvoll", erklärte die Soulsängerin. Sie habe mit dem Thema abgeschlossen und mache mit ihrem Leben weiter. "Ich sehe es so, besonders in dieser Pandemie: Wer weiß, wann das Ende kommen wird. Und mit 76 und einem halben Jahr werde ich nicht herumsitzen und auf etwas warten. Wie meine Mutter zu sagen pflegte: Man soll nicht über verschüttete Milch weinen. Ich habe zu viel, wofür ich jetzt leben und worüber ich mich freuen kann."