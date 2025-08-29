Marteria kündigt bei Gratis-Konzert neues Album an

Neues Album, erste Single und große Stadiontour: Rapper Marteria hatte bei einem Gratis-Konzert gleich drei gute Nachrichten für seine Fans parat.

Marteria will im kommenden Jahr mit neuem Album und großer Stadiontour von sich reden machen.

Rapper Marteria (42) hat seinen Fans am Donnerstagabend nicht nur ein Gratis-Konzert am Strand von Warnemünde geschenkt. Der gebürtige Rostocker enthüllte bei dem Auftritt zur Feier des 15. Jubiläums seines Erfolgsalbums "Zum Glück in die Zukunft" sogleich, dass der dritte Teil seiner musikalischen Erfolgsgeschichte erscheinen wird. "Zum Glück in die Zukunft III" wird zwar erst am 27. März 2026 veröffentlicht, die erste Singleauskopplung steht jedoch schon unmittelbar in den Startlöchern.

Sie trägt den Namen "Babylonia" und feiert am 5. September Premiere, also am kommenden Freitag. Der Song stehe sinnbildlich für die gesamte Platte, die sich laut Pressemitteilung um den "Irrsinn der Welt und der Innigkeit von Liebe" dreht.

Auf "Zum Glück in die Zukunft" von 2010 war vier Jahre später die Fortsetzung von Marterias Album-Reihe gefolgt und konnte im Gegensatz zum ersten Teil sogar Platinstatus in Deutschland erlangen. Tatenlos war der Rapper seither aber nicht, auch unter dem weiteren Künstlernamen Marsimoto hatte er in den vergangenen Jahren weitere Platten veröffentlicht, zuletzt 2024 "Keine Intelligenz".

Tausende Menschen strömen zu Gratis-Konzert

Dass sich Marteria nach wie vor auf seine Fans verlassen kann, bewies der Auftritt am Ostseestrand. Schätzungen der Polizei nach sollen sich etwa 20.000 Menschen eingefunden haben, um den Gratis-Auftritt zu erleben. Kostenlos wird die in diesem Zuge ebenfalls angekündigte Stadiontournee "Zum Glück in die Zukunft Tour 2026" zwar nicht sein. Allzu lange sollte man aber wohl dennoch nicht mit der Ticketbestellung warten, die ab dem 1. September startet.

Die Tour im kommenden Jahr feiert ihren Auftakt am 14. August in Marterias Heimatstadt Rostock und führt ihn im Oktober dann nach Münster, Köln, Berlin, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt und München. Das Finale steigt am 1. November in Hannover.