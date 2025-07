Mariah Carey: Neues Album kommt im September

Mariah Carey hat Titel und Erscheinungsdatum ihres 16. Studioalbums verraten. Es soll im September erscheinen und ist Careys erstes Studioalbum seit sieben Jahren.

Anfang Juni hat Mariah Carey (56) mit einer ersten Single ihr neues Album angekündigt, jetzt steht fest: Ihre 16. Platte erscheint am 26. September 2025. Das Datum und den Titel "Here For It All" enthüllt der Popstar . Auch das Albumcover ist darin zu sehen - ein Schwarz-Weiß-Foto der Sängerin. Es zeigt sie lächelnd und mit wehenden Haaren.

Mariah Carey singt wieder Balladen

Am 6. Juni erschien mit "Type Dangerous" die erste Single der kommenden LP. "Der Song ist eine Mischung aus Glamour, Unabhängigkeit und romantischem Risiko - mit einem Augenzwinkern und viel Stil", beschrieb Carey das Lied. Eine Woche später folgte das Musikvideo zum Song, für den sie mit Anderson .Paak (39) zusammenarbeitete.

der Sängerin mit Zane Lowe and Ebro Darden zufolge können sich Fans auf insgesamt elf bis zwölf Songs freuen. Darunter befänden sich auch "ein paar" der für sie charakteristischen Balladen, erklärte Carey. "Es ist fertig", verriet sie zudem über den Status von "Here For It All", ihrem ersten Album seit 2018.

Star gibt Konzert auf schwimmender Bühne

Für Mariah Carey stehen in diesem Jahr zudem vereinzelt Konzerte an. Zwischen August und November steht sie in Großbritannien, Brasilien, Japan, Thailand, auf den Philippinen und in den USA auf der Bühne. Ein besonderes Highlight ist für den 17. September in der brasilianischen Stadt Belém angekündigt. Dort soll Carey im Rahmen der Veranstaltung "Amazônia pra Sempre" auf einer schwimmenden Bühne in Form einer Wasserlilie über den Fluss Guamá gleiten. Das Konzert soll die Aufmerksamkeit auf die Bedrohung des Amazonas-Regenwalds lenken.