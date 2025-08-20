Mando Diao brechen Europatournee aus "persönlichen Gründen" ab

Mando Diao haben ihre Europatour abgebrochen und alle weiteren Konzerte in diesem Jahr abgesagt. Auf Instagram erklärt die schwedische Band ihre Entscheidung.

Das letzte Deutschlandkonzert in Lüneburg haben Mando Diao vor rund zehn Tagen abrupt beendet. Jetzt hat die schwedische Band überraschend bekanntgegeben, dass sie auch die restlichen Termine ihrer Europatournee nicht absolvieren können. Auf der offiziellen der Rockgruppe wurde die Nachricht veröffentlicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Aus persönlichen Gründen können wir für den Rest des Jahres 2025 keine bereits vereinbarten Termine wahrnehmen", teilt die Band getippte Worte vor weißem Hintergrund. "Wir verstehen die Enttäuschung und entschuldigen uns aufrichtig bei allen Betroffenen", heißt es weiter. Sie seien zutiefst dankbar für die anhaltende Unterstützung und freuen sich darauf, "in Zukunft wieder auf der Bühne zu stehen und gemeinsam Musik zu machen."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Eine Begründung für den vorzeitigen Abbruch ihrer Tournee liefern Frontmann Björn Dixgård, Carl-Johan Fogelklou, Daniel Haglund, Håkan Sörle und Patrik Heikinpieti nicht. Wie die berichtete, hatte die Schweden-Band bei dem eingangs erwähnten Auftritt bei Hamburg die Bühne nach nur 80 Minuten und ihrem Erfolgshit "Dance With Somebody" kommentarlos verlassen und die Fans im Unklaren gelassen, ob es weitergeht. Nach einigen Minuten des Wartens hätten die Zuschauer kapituliert und seien gegangen. Wenige Tage zuvor hatte die Band noch : "Wir hoffen, ihr hattet alle einen erholsamen Sommer! Wir sind energiegeladen und freuen uns, wieder da zu sein!"

Auch ein Konzert am 15. August beim H2U-Festival in der Schweiz wurde kurzfristig abgesagt. Ursache dafür war nach ein Krankenhausaufenthalt von Leadsänger Björn Dixgard, wie der Präsident des Organisationskomitees erklärte.

Zwei weitere Deutschlandkonzerte betroffen

Die nächsten Stopps in Deutschland wären Lüdenscheid (22. August) und Osnabrück gewesen, wo die Band beim "Tag der Niedersachsen"-Landesfest (30. August) auftreten hätte sollen.

Die deutschen Fans seien der Band besonders wichtig, hatte Dixgård 2023 noch im Interview mit spot on news verraten. "Wir lieben Deutschland und die Menschen dort und vor allem die deutsche Kultur." Besonders deren Treue würden die Schweden außerordentlich schätzen. "Die nehmen wir nicht für selbstverständlich. Solange wir Rock'n'Roll bleiben, spüren wir, dass wir eine Verbindung zu euch Deutschen haben", sagte der Sänger.