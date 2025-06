Madonna kündigt Remix-Album "Veronica Electronica" an

Fast 30 Jahre nach "Ray of Light" bringt Madonna ein Remix-Album zu der Platte auf den Markt, das Fans seit Langem herbeisehnen. "Veronica Electronica" erscheint im Juli.

Madonna (66) holt ein fast drei Jahrzehnte altes Projekt aus der Versenkung. Am 25. Juli erscheint "Veronica Electronica" - ein Remix-Album zu ihrem legendären Werk "Ray of Light" aus dem Jahr 1998. kann man die Platte schon vorbestellen.

Bereits 1998 hatte die Pop-Ikone das achtteilige Begleitwerk zu "Ray of Light" geplant. Doch der unerwartete Dauererfolg des Originalalbums durchkreuzte damals ihre Pläne: Es verkaufte sich über 16 Millionen Mal weltweit und bescherte Madonna vier Grammy-Auszeichnungen, darunter den Preis für das beste Pop-Album.

Verschollener Schatz aus den 90ern

Jetzt erscheint das Werk doch noch, als Teil von Madonnas "Silver Collection" - einer laufenden Serie limitierter Vinyl-Neuauflagen in silbernem Design. "Veronica Electronica" präsentiert neu editierte Versionen von Club-Remixen renommierter Produzenten. Mit dabei sind Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT und Victor Calderone - allesamt Größen der elektronischen Tanzmusik-Szene der 90er Jahre. Ein besonderes Schmankerl wartet mit "Gone, Gone, Gone": Die ursprüngliche Demo-Version des Songs, produziert von Madonna und Rick Nowels, war bisher völlig unveröffentlicht und wird nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Albumtitel ist dabei selbst eine Zeitreise in die späten 90er Jahre. "Electronica" war damals ein lose definiertes Musikgenre für harte elektronische Tanzmusik, geprägt von Künstlern wie Prodigy, Moby, Underworld oder Fatboy Slim. Als möglicher Nachfolger der erfolgreichen "Alternative"-Welle gehandelt, verschwand der Trend mit dem Ende des Jahrtausends wieder.

Acht Tracks

Das Album umfasst acht Tracks, aufgeteilt auf zwei Seiten. Seite A bietet Neuauflagen von "Drowned World/Substitute For Love", "Ray Of Light", "Skin" und "Nothing Really Matters". Seite B wartet mit "Sky Fits Heaven", "Frozen", "The Power Of Good-Bye" und der erwähnten Demo von "Gone, Gone, Gone" auf.

Madonna hat bisher 14 Studioalben veröffentlicht, zuletzt "Madame X" im Jahr 2019. Ihre Diskografie umfasst auch bereits zwei Remix-Alben: "You Can Dance" aus dem Jahr 1987 wurde über eine Million Mal verkauft, "Remixed & Revisited" konnte sich 2003 nicht in den Charts platzieren.