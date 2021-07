Madonna kündigt Dokumentation über Welttournee an

Madonna will in ihrer Dokumentation "Madame X" mit ihren Fans die Erlebnisse ihrer gleichnamigen Welttournee teilen. Im Oktober soll der Film auf Paramount+ zu sehen sein.

Die Queen of Pop Madonna (62) hat eine Dokumentation über ihre letzte Welttournee "Madame X" angekündigt. soll der Film im Herbst auf dem US-Streamingdienst Paramount+ zu sehen sein. "Madame X ist endlich hier, um den Frieden zu stören", schrieb sie in ihrem Post und teilte einen ersten Teaser.

"Meine Vision mit der ganzen Welt zu teilen, war schon immer sehr bedeutend für mich", heißt es zudem in einem Statement der Sängerin, . "Die Gelegenheit, diese Botschaft und die unglaubliche Kunstfertigkeit aller Beteiligten einem noch größeren Publikum nahezubringen, kommt zu einer Zeit, in der Musik so dringend gebraucht wird, um an unsere Menschlichkeit zu erinnern."

"Madame X" war Madonnas letzte große Welttournee. Die Queen of Pop trat ausschließlich in Theatern auf. Gedreht wurde vor allem in Lissabon. Der Veröffentlichungstermin ist der 8. Oktober.