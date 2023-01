Madonna: Alle Infos zum Ticketvorverkauf ihrer Zusatzkonzerte

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt Madonna im November zwei Zusatzkonzerte in Deutschland. Wann der Vorverkauf wo startet und wie viel die Tickets kosten.

Madonna (64) geht 2023 auf "Celebration"-Welttournee. Diese führt die "Queen of Pop" auch nach Deutschland. Am 15. November gastiert sie in der Kölner Lanxess Arena, am 28. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Für beide Shows sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Wer sich seinen Wunschplatz nicht sichern konnte, bekommt nun eine zweite Chance: Am 16. und 29. November lädt Madonna zu Zusatzkonzerten in Köln respektive Berlin ein.

Der reguläre Ticketverkauf startet am kommenden Mittwoch, 25. Januar, um 10 Uhr . Mitgliederinnen und Mitglieder des offiziellen Madonna-Fanclubs haben bereits am Dienstag, 24. Januar, zwischen 9 und 18 Uhr die Möglichkeit, Karten zu bestellen. lassen sich zudem spezielle VIP-Pakete erwerben. Diese enthalten Premium-Tickets, exklusiven Zugang zu einer Führung hinter den Kulissen, ein Gruppenfoto auf der Bühne, einen Empfang vor der Show oder eine Lithographie in limitierter Auflage.

So teuer sind die Tickets

Die Preise für einen Sitzplatz in der günstigsten Kategorie belaufen sich auf rund 55 Euro. Wer den Popstar hautnah erleben will, muss tiefer in die Tasche greifen: Ein Ticket im Golden Circle vor der Bühne kostet demnach mehr als 600 Euro. Einen normalen Stehplatz gibt es für ungefähr 200 Euro.

Auf der Tour wird Madonna laut Ankündigung ihre "Megahits aus vier Jahrzehnten" performen und ihren "unvergleichlichen Musikkatalog der letzten 40 Jahre" feiern. Viele der Konzerte sind bereits ausverkauft, wofür sich Madonna bedankte. Sie freue sich über die "Liebe und Unterstützung" ihrer Fans, die sie nicht für selbstverständlich nehme. Sie fühle sich wie das "glücklichstes Mädchen der Welt".