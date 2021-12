LL Cool J muss Silvesterauftritt wegen Corona absagen

Im US-Fernsehen wollte LL Cool J das neue Jahr mit einem Auftritt begrüßen. Daraus wird jedoch nichts, weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Seit Jahrzehnten gehört das Silvester-Event "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" zum festen TV-Programm vieler US-Amerikaner beim Jahreswechsel. Zum 50. Jubiläum sollte eigentlich unter anderem LL Cool J (53) auf der Bühne am New Yorker Times Square stehen. Der Rapper hat sich jedoch mit dem Coronavirus infiziert, wie nun bekannt wird.

"Ich weiß, dass dies für die Millionen von Fans enttäuschend ist, aber mein Covid-Test ist positiv zurückgekommen, was bedeutet, dass ich nicht weiter wie geplant beim 'New Year's Rockin' Eve' auftreten kann", heißt es in einem Statement, . Das US-Network ABC hatte zuvor eine "spektakuläre Performance" des Hip-Hop-Superstars angekündigt, der einige seiner größten Hits präsentieren sollte.

Viele Aufzeichnungen im Programm

Auch Chlöe soll demnach nicht wie geplant mit ihrem Hit "Have Mercy" zu sehen sein. Auftritte von Karol G (30) und der Band Journey sind weiterhin eingeplant. Außerdem ist unter anderem die Ausstrahlung zahlreicher bereits aufgezeichneter Performances vorgesehen - darunter von Avril Lavigne (37) und Travis Barker (46) sowie den italienischen ESC-Gewinnern Maneskin.