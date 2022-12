Limp Bizkit: Fred Durst und Co. holen ausgefallene Konzerte 2023 nach

Nach Gesundheitsproblemen geht es Limp-Bizkit-Frontman Fred Durst offenbar wieder so gut, dass die im Sommer gestrichenen Deutschlandkonzerte der Band nachgeholt werden können. Drei Termine stehen fest.

Zahlreiche Limp-Bizkit-Fans waren im Sommer dieses Jahres besorgt, als die legendäre Nu-Metal-Band alle Deutschlandkonzerte absagen musste. Der Grund waren gesundheitliche Probleme von Frontman Fred Durst (52). Nun scheint es dem Sänger offenbar wieder besser zu gehen. Limp Bizkit haben für März und April 2023 Nachholtermine in Deutschland angekündigt. Insgesamt drei Konzerte sind anvisiert.

Das geplante Konzert in Hannover entfällt

Durst und Co. werden demnach am 30. März in der Zenith Kulturhalle in München gastieren. Bereits einen Abend später geht es in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart weiter. Den letzten Gig spielt die Band dann am 5. April in der myticket Jahrhunderthalle Frankfurt. Ersatzlos gestrichen wird der geplante Auftritt in Hannover. : "Das Konzert in Hannover kann leider aus Termingründen nicht nachgeholt werden. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden."

Limp Bizkit werden auf ihrer "Still Sucks"-Tour von der Band Wargasm unterstützt.