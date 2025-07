Der Münchner Musiker begeistert seine Fans bei seinem Tollwood-Heimspiel

Diesen Sonntag versammelten sich bereits eine Stunde vor Einlass hunderte Fans vor der Musik-Arena des Tollwoods. Sie alle, vor allem junge Frauen um die 20, warteten auf den Auftritt des Indie-Pop Musikers Ennio. Das Publikum war vorbereitet. Fans reichten Tüten mit Papier-Herzen und bunten Zetteln herum, die die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den passenden Songs in die Luft hielten.

Ennio besingt die Isar

Nach dem Auftritt der Vorband Fyne starteten Ennio und seine vierköpfige Band tanzbar mit Partysongs wie „Blaulicht“ in den Abend. Gegen Mitte des Konzerts kam er bei seinen zwei neuesten Singles „2 Teile“ und „Isar“ an. In der ersten der beiden gefühlvollen Balladen wendete er sich an seine Eltern, um ihnen seine Dankbarkeit auszusprechen. „Isar“ wirkt im ersten Moment wie ein klassisches Liebeslied, es ist jedoch eine Liebeserklärung an München und das Leben am Fluss. Gemeinsam mit dem Pop-Musiker Elias performte der Sänger ihre Kollaboration „Heimweh“ das erste Mal live. Ennio holte sich aber noch mehr Unterstützung auf die Bühne. Eigentlich singt er den melancholischen Song „Fühlst du gar nichts?“ zusammen mit Nina Chuba, diesen Sonntag stimmte er das Duett mit Fyne an. Zudem überließ er das Rampenlicht für einen Song der Kölner Punk-Band Grenzkontrolle.

Ennio auf dem Tollwood-Festival. © Jens Niering

Der 25-Jährige Münchner startete seine Karriere unter dem Künstlernamen Emotional Club mit elektronischer Musik in englischer Sprache. 2021 wechselte mit der Single „Blaulicht“ zu seinem bürgerlichen Namen Ennio und begann auf Deutsch zu singen. Dies bedeutete auch einen musikalischen Wechsel hin zu mehr akustischen Tracks. 2022 veröffentlichte er mit „Nirvana“ sein erstes Album unter dem Namen Ennio.

München soll wieder sexy werden, sagt Ennio

Zwei Jahre später erschien sein zweites Album „Schlaraffenland“, mit dem er sich noch weiter von der elektronischen Musik der Anfangsphase löste. Heute bewegt sich Ennio zwischen poppigen Partysongs mit Rock-Einflüssen und sehnsuchtsvollen Balladen. In seinem tiefen Bariton besingt er dabei Freundschaften, das Nachtleben, Italienurlaube, die Jugend und das Erwachsenwerden.

Es war spürbar, dass sich Ennio seiner Heimatstadt München sehr verbunden fühlt. Für ihn war es der erste Auftritt auf dem Tollwood und er erzählte, wie er selbst unzählige Konzerte in dem großen Zelt besucht und auf dem Festival alle möglichen Fusion-Gerichte verspeist hat. Er erklärte zudem: „Mir ist wichtig, dass der Standort München wieder sexy wird.“ Was er damit meint? Berlin solle nicht das alleinige künstlerische Zentrum Deutschlands sein und so forderte er die Zuschauerinnen und Zuschauer auf in München nicht nur BWL zu studieren, sondern auch für künstlerische Projekte in der Stadt zu bleiben.

Nicht nur die Fans waren begeistert, auch Ennio selbst schien ehrlich gerührt in seiner Heimat vor einem so großen Publikum spielen zu dürfen. Die Musik-Arena war zwar nicht ganz ausverkauft, aber dennoch gut gefüllt. Am Ende des Abends erklärte Ennio den Auftritt zu dem schönsten Konzert seiner bisherigen Karriere.