"Leider erkrankt": Matthias Reim sagt weitere Konzerte im Juni ab

Schlechte Nachrichten für die Fans von Matthias Reim: Der Schlagerstar muss krankheitsbedingt weitere Konzerte im Juni absagen. Immerhin: Es gibt bereits Ersatztermine!

Sorge um Matthias Reim (64): Schon vor wenigen Tagen sind aufgrund einer "akuten Erkrankung" drei Juni-Konzerte des Sängers in Wolfhagen (08.06.), Nürnberg (09.06.) und Gera (10.06.) . Jetzt steht fest, dass der Schlagerstar für weitere vier Termine im Juni ausfallen wird. Betroffen sind die Auftritte in Mannheim (13.06.), Köln (14.06.) und Neunkirchen (15.06.), wie der Veranstalter Semmel Concerts

Auch Reims Konzert bei "Die Schlagernacht des Jahres" in der Waldbühne Berlin am 11. Juni findet demnach nicht statt. Der Sänger sei "leider weiter erkrankt", heißt es in dem Post. Die Auftritte seien "auf Anraten seiner Ärzte" abgesagt worden. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind bis jetzt nicht bekannt.

Ersatztermine für August und Dezember

Dennoch müssen Fans dieses Jahr nicht auf ihr Idol verzichten. Semmel Concerts hat bereits Ersatztermine für die abgesagten Gigs verkündet. Anfang und Ende August kommt Reim nach Wolfhagen (08.08.), Gera (26.08.) und Nürnberg (31.08.). Mitte Dezember geht es dann nach Mannheim (09.12.), Neunkirchen (10.12.) und Köln (11.12.). "Bereits gekaufte Tickets behalten für diese Ersatztermine ihre Gültigkeit", betont der Veranstalter abschließend.