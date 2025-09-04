Lady Gaga muss Konzert in letzter Sekunde absagen

Lady Gaga hat ihr Konzert in Miami auf ihrer Mayhem-Ball-Tour kurzfristig abgesagt. Die Grammy-Gewinnerin leidet unter starken Stimmproblemen und will keine dauerhaften Schäden riskieren.

Lady Gaga (39) hat ihre Fans in Miami enttäuschen müssen: Nur wenige Minuten vor Showbeginn sagte die Grammy-Gewinnerin ihr Konzert im Kaseya Center ab. Der Grund waren massive Stimmprobleme, die während der Probe und des Einsingens auftraten.

"Hi an alle, es tut mir wirklich so leid, aber ich muss die heutige Show in Miami verschieben", schrieb die 38-Jährige in ihrer Instagram Story. Sowohl ihr Arzt als auch ihr Gesangscoach hätten ihr dringend davon abgeraten aufzutreten, da das Risiko für ihre Stimmbänder zu groß sei.

Ehrliche Worte über schwere Entscheidung

In ihrer emotionalen Nachricht wird deutlich, wie schwer ihr diese Entscheidung gefallen ist. "Ich möchte hardcore sein und einfach für euch durchziehen, aber ich will kein langfristiges oder dauerhaftes Risiko für meine Stimmbänder eingehen", erklärte die "Bad Romance"-Interpretin.

Die Sängerin betonte, dass sie stets live singe und die Entscheidung "hart und qualvoll" gewesen sei. Gleichzeitig fürchte sie die langfristigen Auswirkungen auf ihre Stimme mehr als die aktuelle Enttäuschung der Fans. Sie beendet ihren Post mit der Bitte: "Ich liebe meine Fans so sehr, respektiere euch und hoffe, dass ihr meine aufrichtige und reumütige Entschuldigung annehmen könnt."

Neue Songs parallel zur Tour

Ihr Team arbeite bereits daran, einen Ersatztermin zu finden, versicherte die Künstlerin ihren Fans. Die Mayhem-Ball-Tour im Zuge ihres siebten Studioalbums "Mayhem" hatte im Juli begonnen und soll bis Januar 2026 laufen.

Parallel zur Tour veröffentlichte Gaga am Mittwoch ihren neuen Song "The Dead Dance" mit einem von Tim Burton (67) gedrehten Musikvideo für die zweite Staffel der Netflix-Serie "Wednesday". Im zweiten Teil von Staffel zwei der Serie, der am 3. September veröffentlicht wurde, hat sie außerdem einen Gastauftritt als Rosaline Rotwood.