Kultband ABBA macht alle Songs auf TikTok verfügbar

Die schwedische Popband ABBA ist nicht nur TikTok beigetreten. Ab sofort gibt es auch alle Songs der Gruppe auf der Plattform.

Schwedens musikalischer Kult-Export ABBA ! Die Band rund um Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) und Anni-Frid Lyngstad (75), die seit den 1970er Jahren die Pop-Geschichte mitgeprägt hat, stellt zudem ab sofort ihren gesamten Musikkatalog allen Nutzern zur Verfügung. Das hat die Social-Media-Plattform, auf der sich alles um kurze Videoclips dreht, am 30. August bekannt gegeben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Anfang des Jahres war bereits die #DancingQueenChallenge in aller Munde. Nutzerinnen und Nutzer arrangierten den Refrain des Songs immer wieder neu und erreichten damit laut Angaben von TikTok insgesamt mehr als 160 Millionen Aufrufe. Nun können Fans von ABBA auf sämtliche Hits der Gruppe für ihre Clips zurückgreifen - darunter "Take a Chance on Me", "The Winner Takes it All", "Dancing Queen" und "Voulez-Vous".

Neue Lieder am Donnerstag?

Wie , kündigten ABBA zudem mit einem kurzen Clip Neuigkeiten für den 2. September an. Die Vier bedanken sich bei den Fans fürs Warten und erklären, dass "die Reise" bald losgehe. Anhänger der Band spekulieren unter anderem, dass es sich um frische Musik handeln könnte. Ulvaeus hatte zuvor bereits bestätigt, dass in diesem Jahr neue Songs erscheinen sollen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert