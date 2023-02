Kein "Delilah" mehr: Rugby-Verband verbietet Megahit von Tom Jones

Aus den Lautsprecher war "Delilah" von Tom Jones schon seit Jahren verbannt, jetzt dürfen auch Chöre den Welthit nicht mehr anstimmen. Der walisische Rugby-Verband möchte die inoffizielle Hymne der Nationalmannschaft aufgrund des Textes nicht mehr hören...

Es ist seit vielen Jahren die inoffizielle Rugby-Hymne aus Wales und wird regelmäßig vor Spielbeginn angestimmt. Doch jetzt soll endgültig Schluss mit "Delilah" von Tom Jones (82) bei Spielen der Nationalmannschaft von Wales sein. Zumindest dürfen nun auch Chöre diesen Welthit beim kommenden Six-Nations-Turnier im Principality Stadium in Cardiff nicht mehr zum Besten gehen. In der Arena finden traditionell sämtliche Spiele der walisischen Auswahl statt.

Bereits seit 2015 untersagt der walisische Rugby-Verband WRU, dass der Song im Original im Stadion über die Lautsprecher gespielt wird. Der Grund für den Bann: der Text des Liedes aus dem Jahr 1968. Darin tötet ein Mann seine untreue Partnerin (eben jene Delilah) mit einem Messer und bereut die Tat anschließend. In einem Statement begründete die WRU diesen Schritt. Man verurteile "jegliche Art von häuslicher Gewalt". Das Lied sei für einige Fans aufgrund seines Themas "problematisch und beunruhigend".

Viele Fans können Entscheidung nicht nachvollziehen

Auf Twitter und anderen sozialen Medien kocht nun Unmut von vielen walisischen Fans auf. So fühlen sich einige bevormundet und wollen "Delilah" dennoch im Stadion anstimmen. Unter anderem heißt es, dass dieses Verbot "Unsinn" sei. Außerdem sei seit Jahrtausenden die Literatur voll von ähnlichen Geschichten, die man dann auch verbieten müsse. Wales wird in diesem Monat zwei Mal in Cardiff antreten. Zunächst am Samstag, den 4. Februar gegen Irland und knapp drei Wochen später, am 24. Februar gegen England.

Tom Jones selbst äußerte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach zum "Delilah"-Text. Er distanzierte sich ausdrücklich vom Protagonisten, ordnete seinen Hit als "unpolitisch" ein und bat darum, seine Zeilen nicht wörtlich zu nehmen. Es gehe einfach um einen Mann, der die Kontrolle verliere. Beim Schreiben habe er niemals daran gedacht, dass er selbst Täter sein könne und, dass es sich nur um eine Rolle handele. Ironischerweise absolvierte Tom Jones noch im Sommer 2022 einen Auftritt im Principality Stadium und sang dabei natürlich auch seinen Welthit "Delilah".