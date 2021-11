Kanye West und Drake kündigen gemeinsames Benefizkonzert an

Die Rapper Kanye West und Drake planen ein Benefizkonzert im Los Angeles Memorial Coliseum, um sich für die Begnadigung eines Inhaftierten einzusetzen.

Die Rapper Kanye West (44) und Drake (35) werden am 9. Dezember ein Benefizkonzert im Los Angeles Memorial Coliseum veranstalten, um sich für die Begnadigung des inhaftierten Chicagoer Bandenführers Larry Hover (70) einzusetzen.

West teilte ein Plakat für die Veranstaltung mit der Bildunterschrift "Gottes Plan", eine Anspielung auf den Titel von Drakes 2018er Hit. Der "Jail"-Interpret ist als Headliner aufgeführt, während sein kanadischer Kollege der besondere Gast des Abends ist.

Bereits im Oktober teilte Drakes Mentor James Prince (56) mit, dass West daran arbeiten würden, "unseren Bruder Larry Hoover zu befreien". Worum es genau ging, verriet der Musikmanager damals noch nicht.

Vor vier Tagen mit den beiden Musik-Stars und kommentierte es mit den Worten: "Was für eine schöne Nacht ich letzte Nacht in Kanada hatte. Lasst uns Geschichte schreiben, 9. Dezember, Free Larry Hoover Concert."

Der Chef eines Drogenrings soll auch Gutes getan haben

Larry Hover, Mitbegründer der kriminellen Vereinigung Disciples, verbüßt sechs lebenslange Haftstrafen, weil er 1973 den Mord an einem 19-jährigen Drogendealer angeordnet und später vom Gefängnis aus einen Drogenring geleitet hat, der schätzungsweise 100 Millionen Dollar pro Jahr einbrachte.

West sagte 2018 bei einem Treffen mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump (75) im Weißen Haus, dass die Freilassung von Hoover für ihn "sehr wichtig" sei. "In einem alternativen Universum bin ich er", sagte der Grammy-Gewinner in einer ausschweifenden Rede. "Und ich muss ihn befreien, weil er in Chicago Positives getan hat."