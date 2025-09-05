Justin Bieber veröffentlicht Überraschungsalbum "Swag II"

Justin Bieber hat ein neues Album veröffentlicht: Am Freitag erschien überraschend "Swag II". Fans hatten erneut weniger als 24 Stunden Zeit, sich auf neue Musik einzustellen.

Erst am 11. Juli dieses Jahres überraschte der kanadische Musiker Justin Bieber (31) seine Fans mit der Veröffentlichung des Albums "Swag" - seiner ersten Platte seit vier Jahren. Jetzt, nur wenige Monate später, ist direkt das Nachfolgealbum "Swag II" erschienen.

Justin Bieber kündigt "Swag II" auf Instagram an

Den erneut überraschenden Album-Release teaserte Bieber auf Instagram an - mit weniger als 24 Stunden Vorlauf. Ein Post vom Donnerstag zeigte ein pinkes Billboard, auf dem der Titel des Albums "Swag II" zu sehen ist. : "Swag II heute um Mitternacht". Seitdem hat Bieber viele weitere Posts geteilt, die den Titel des Albums in Pink an Orten rund um die Welt zeigen.

Auf "Swag II" finden sich insgesamt 23 Titel. Gemeinsam mit Bieber sind die Sängerin Tems (30), die Rapper Lil B (36) und Hurricane Chris (36) sowie die Musiker Bakar (31) und Eddie Benjamin (23) auf dem Album zu hören. Ursprünglich für O Uhr (Ortszeit) am 5. September angekündigt, verzögerte sich der Album-Release ein wenig. Bieber selbst nahm darauf auf Instagram Bezug und : "Entschuldigung für die Wartezeit. Sie sagen mir, dass es jeden Moment so weit sein wird."

Auch Sohn Jack Blues Teil der Werbekampagne

Biebers Vorgängeralbum "Swag", sein erster Release seit "Justice" aus dem Jahr 2021, schaffte es auf Platz zwei der Billboard 200 Charts, die Single-Auskopplung "Daisies" erreichte ebenfalls Platz zwei der US-Singlecharts. Das aus 21 Tracks bestehende Album führte daneben die Spotify- und Apple-Music-Albumcharts an. Auf TikTok erwiesen sich "Daisies" und die zweite Single des Albums "Yukon" ebenfalls als Hits.

Auf einigen seiner Instagram-Posts zur Bewerbung des Überraschungsalbums teilte Bieber auch Bilder von Ehefrau Hailey Bieber (28) und Sohn Jack Blues, der im August 2024 geboren wurde. Beide traten zudem schon aus seinem Vorgängeralbum "Swag" auf.