Justin Bieber: Siebtes Studioalbum schon am Freitag?

Rund vier Jahre sind seit Justin Biebers letztem Studioalbum "Justice" vergangen. Nun steht offenbar sein musikalisches Comeback bevor - angeblich sogar schon am Freitag.

Justin Bieber (31) hat offenbar sein siebtes Studioalbum angekündigt. veröffentlichte er jetzt Beiträge, die auf neue Musik hinweisen. Sein bisher letztes Album "Justice" erschien vor rund vier Jahren.

Heißt sein neues Album "Swag"?

Auf seinem Social-Media-Account teilte Bieber mehrere Posts, die große Bildschirme zeigen. Darauf sind unter anderem Aufnahmen von ihm ohne Oberteil sowie von seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) zu sehen, die ihren gemeinsamen Sohn Jack Blues auf dem Arm hält.

Neben der dreiköpfigen Familie sind mutmaßliche Songtitel zu lesen, die auf einem siebten Album des Stars zu finden sein könnten, darunter "Go Baby", "First Place" und "Way It Is". Beiträge des Stars zeigen auch groß das Wort "Swag" - womöglich der Titel des Albums. Bereits zuvor ging ein demnach in Island entstandenes Foto im Internet viral: zeigt eine Plakatwand, die wie ein Album-Cover gestaltet ist - ebenfalls mit dem Wort "Swag".

Der Sänger hat die Beiträge bisher nicht erklärt. , soll es sich tatsächlich um ein neues Album handeln. Demnach soll die Platte bereits am Freitag (11. Juli) erscheinen. Dies soll das Branchenmagazin von mehreren anonymen Quellen erfahren haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Justin Bieber wurde schon in jungen Jahren berühmt

Justin Bieber ist seit fast zwei Jahrzehnten in der Musikbranche unterwegs: Mit 14 Jahren unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag, sein Debütalbum "My World 2.0" erschien, als er erst 16 Jahre alt war. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Grammys, folgten. Mit Alben wie "Purpose" (2015), "Changes" (2020) und "Justice" (2021) stürmte er in den folgenden Jahren weltweit die Charts.

2018 heiratete Justin Bieber das Model Hailey Bieber, damals Hailey Baldwin. Im Sommer vergangenen Jahres kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.