Justin Bieber kündigt Album "Justice" für Mitte März an

Justin Bieber lässt seine Fans nicht länger warten: Der Sänger hat verraten, wann sein neues Album "Justice" erscheint.

Justin Bieber (26, ) hat sein sechstes Studioalbum angekündigt. Der Sänger wird die Platte "Justice" am 19. März veröffentlichen, wie er unter anderem erklärte. "In einer Zeit, in der mit diesem zerbrochenen Planeten so viel falsch ist, sehnen wir uns alle nach Heilung und Gerechtigkeit (Justice) für die Menschheit", schreibt er zu einem Bild des Albumcovers, auf dem der Musiker in einem tristen Tunnel aus Beton posiert.

Auf dem Album sollen sich die bereits veröffentlichten Songs "Holy", "Lonely" und "Anyone" befinden. Die Platte folgt auf das Album "Changes", das Bieber vergangenes Jahr veröffentlicht hatte.

