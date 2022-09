Johannes Oerding: Neues Album, neue Single, neue Tour

Johannes Oerding ist zurück. Schon heute ist seine neue Single "Kaleidoskop" erschienen, im November kommt das Album "Plan A" und nächstes Jahr eine ausgiebige Tour.

Popstar Johannes Oerding (40) kündigt sein siebtes Studioalbum an. "Plan A" soll am 4. November erscheinen, als Vorbote kommt am heutigen 2. September die erste Single "Kaleidoskop".

ist der neue Song plus Video ab 17:00 Uhr zu sehen und zu hören. Über den Text verrät der Musiker: "Ich wollte einen Song schreiben, der daran erinnert, dass alles irgendwann vorbeigeht - auch die schweren Zeiten." Weiter heißt es, das Lied sei eine Erinnerung an unbeschwerte Kindheitstage und den Wandel von dunkel zu hell. Denn: "Die einzige Konstante ist letztlich die Veränderung selbst."

Sommertour, "Plan A"-Tour

Oerding befindet sich derzeit auf großer Sommertour, die ihn noch über neun Termine bis zum 24.9. nach Magdeburg auf den Domplatz führt. Nächstes Jahr folgt die "Plan A"-Tour, bei der Oerding in 17 Stationen von März bis April Deutschland, Österreich und die Schweiz beehrt.