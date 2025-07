Jessica Biel gibt Einblicke ins Tour-Leben mit Justin Timberlake

Justin Timberlakes Konzerte sind vorbei - Zeit für seine Frau, zurückzublicken. In einem Instagram-Post gewährt Jessica Biel seltene Einblicke in ihr Leben auf Tour und teilt Backstage-Momente mit ihren beiden Söhnen.

Zum Abschluss von Justin Timberlakes (44) Tour gewährt Ehefrau Jessica Biel (43) den Fans einen seltenen Einblick in ihr Leben als Popstar-Gattin und Mutter zweier Kinder. teilt die Schauspielerin Backstage-Eindrücke von der Konzertreise und versah sie mit der Bildunterschrift: "Tour wifey / mommy out" (auf Deutsch etwa: "Tour-Ehefrau/Mama unterwegs").

Mit der Fotoserie dokumentiert Biel besondere Momente, die sie mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Söhnen Silas (10) und Phineas (4) während der Tournee erlebt hat. Die Aufnahmen zeigen sie etwa mit ihrem jüngeren Sohn auf der Bühne sitzend, während sie eine Performance von Timberlake verfolgen. In einem Video springt der Junge während eines Auftritts ausgelassen von einem Lautsprecher auf die Bühne und tanzt, genau wie Biel in weiteren Clips.

Unterstützung für den Ehemann

Mehrere Bilder zeigen das Ehepaar auch abseits der Bühne in innigen Momenten: Mal umarmen sie sich vor einem Auftritt, mal posieren sie Arm in Arm für die Kamera.

Jessica Biel hatte ihren Partner zusammen mit den Kindern zu mehreren Stationen der Tour begleitet. Auch ihren Hochzeitstag im Oktober verbrachte das Paar, das seit zwölf Jahren verheiratet ist, unterwegs: Timberlake stand in Montreal auf der Bühne und kündigte den Auftritt als "ganz besonderen Abend" an. "Meine Frau ist heute Abend hier. Es ist unser 12. Hochzeitstag. Also seid nett zu ihr, Montreal - sie teilt mich heute Abend mit euch allen", scherzte er danach ins Mikro. Biel hatte offenbar nichts gegen die außergewöhnliche Art des Hochzeitstags einzuwenden. "Ich würde ihn nirgendwo anders verbringen wollen", kommentierte sie den Auftritt.

Justin Timberlakes erste Konzertreise seit fünf Jahren ging am 30. Juli mit einem Auftritt in Istanbul offiziell zu Ende. Seit April 2024 hatte ihn die "Forget Tomorrow World Tour" mit rund 100 Konzerten einmal um den Globus geführt, gefolgt von weiteren "JT Live"-Shows auf diversen Festivals.