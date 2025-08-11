Jennifer Lopez wird auf der Bühne von großem Insekt gekitzelt

In Warschau riss plötzlich ihr Rock ab, in Almaty kitzelte nun ein Insekt Jennifer Lopez mitten in einem Song. Die Sängerin zog in beiden Fällen ihren Auftritt jedoch professionell durch, was ihre Fans begeisterte.

Jennifer Lopez ist noch bis 12. August auf Tour durch Europa. Das letzte Konzert findet auf Sardinien statt.

Bei einem Konzert von Jennifer Lopez (56) ist es erneut zu einem ungeplanten Zwischenfall gekommen: Eine große Grille krabbelte auf der Sängerin herum, als sie am 10. August in Almaty, Kasachstan, auftrat. Die 56-Jährige ließ sich davon aber nicht beirren.

"Es hat mich gekitzelt"

Erst am 25. Juli hatte Lopez bei einem Auftritt in Warschau, Polen, ihren Rock auf der Bühne verloren. Nun hatte sie mit dem Insekt zu kämpfen. Wie in , das auf ihrem offiziellen Fanaccount geteilt wurde, zu sehen ist, war das Tier zunächst in ihren Ausschnitt gekrabbelt und dann an ihrem Hals empor.

Die Sängerin sang dennoch weiter und entfernte sich die Grille kurzerhand während ihrer Performance. "Es hat mich gekitzelt", erklärte sie der Menge danach während der letzten Show ihrer "Up All Night: Live in 2025"-Tour in Almaty. Viele Fans lobten Lopez' für ihren professionellen Auftritt trotz der Krabbelattacke.

Ablenkmanöver in Warschau

Auch nach ihrem Kostüm-Fauxpas im PGE Narodowy-Stadion in Warschau hatte Lopez unbeirrt weitergemacht. Ihr glitzernder Rock hatte sich plötzlich gelöst und war auf den Bühnenboden gefallen. Die Sängerin versuchte, davon abzulenken, lächelte und lief mit erhobenen Armen über die Bühne. Sie vollführte sogar eine kleine Drehung, wie in einem Video auf ihrem zu sehen ist.

"Ich bin hier draußen in Unterwäsche", scherzte Lopez, als eine Tänzerin mit dem Rock auf sie zukam und versuchte, ihn wieder anzuziehen. "Ich bin froh, dass sie das Kostüm verstärkt haben", sagte sie später. "Und ich bin froh, dass ich Unterwäsche trug. Normalerweise trage ich keine Unterwäsche."