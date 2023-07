Jennifer Lopez kündigt neuen Song über Hochzeit mit Ben Affleck an

Ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit Ben Affleck kündigt Jennifer Lopez einen neuen Song an. "Midnight Trip to Vegas" erzählt von ihrem spontanen Trip in die Spielerstadt, wo sie sich das Jawort gaben.

Pünktlich zum ersten Hochzeitstag: Jennifer Lopez (53) kündigt einen Song über ihre Eheschließung mit Ben Affleck (50) an. In ihrem Newsletter "On the JLo" gewährte die Sängerin ihren Fans einen ersten Eindruck von "Midnight Trip to Vegas". Sie präsentierte den gesamten Text und ein kurzes Video, in dem sie zu einem Ausschnitt des Liedes die Lippen bewegt. Ein Fan stellte den Clip auf Twitter bereit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Am 17. Juli 2022 gaben sich Jennifer Lopez und Ben Affleck erstmals das Jawort - heimlich und im kleinen Kreis in Las Vegas. Erst ein paar Wochen später feierten die beiden Hollywood-Stars im großen Stil in Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Spontaner Hochzeitstrip nach Las Vegas

In "Midnight Trip to Vegas" erzählt J.Lo nun von der spontanen Hochzeit in der Spielerstadt. Zu Beginn singt sie von den Vorbereitungen für eine große Feier, Familie und Agenten schwärmen herum. Dann flüstert ihr Affleck ins Ohr: "Lass uns hier abhauen, wir können heute Nacht verschwinden. Was ist mit einem mitternächtlichen Trip nach Vegas? Nur du und ich". Dann packen sie immerhin die Kinder in einen pinken Cadillac und fahren los.

Affleck und Lopez hatten es vor einem Jahr gerade noch vor der Schließung der A Little White Wedding Chapel geschafft. In der Kapelle heirateten bereits Stars wie Frank Sinatra (1915-1998), Bruce Willis (68) und Britney Spears (41). Auf einen Elvis-Imitator mussten sie verzichten, es war keiner mehr vor Ort.

"Midnight Trip to Vegas" ist ein Vorbote zu J.Los neuem Album. "This Is Me... Now" soll noch dieses Jahr erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Die neue LP kündigte Lopez im November 2022 an, 20 Jahre nach ihrem Album "This Is Me... Then". Beide Platten sind Ben Affleck gewidmet. Die Sängerin und der Schauspieler kamen bereits 2002 zusammen, lösten ihre Verlobung dann aber ein Jahr später auf.