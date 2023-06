Internationale Top-Stars beim Rivertone Festival vom 6. bis 9. Juli 2023

Keine Geringere als Dee Dee Bridgewater bezeichnete das Rivertone Festival als ein "Juwel". Auch dieses Jahr geben sich wieder hochkarätige Musiker die Ehre beim Festival im Straubinger Tiergarten. Wir verlosen für jeden Tag zwei Tickets. Jetzt mitmachen!

02. Juni 2023 - 15:38 Uhr

Dieses unvergleichliche Ambiente verzauberte im vergangenen Sommer nicht nur Joss Stone, sondern auch alle anderen Künstler sowie Festivalbesucher.

Rivertone-Gewinnspiel 2023

Als kleines Highlight verlosen wir für alle Jazzfans und die, die es noch werden wollen:

2 x 2 Tickets für Donnerstag, den 6.07.2023,

2 x 2 Tickets für Freitag, den 7.07.2023,

2 x 2 Tickets für Samstag, den 8.07.2023 und

2 x 2 Tickets für Sonntag, den 9.07.2023

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, wird von Tango, Jazz bis hin zu Blues viel geboten sein. Zuerst wird der argentinische Schlagzeuger, Perkussionist und Sänger Minino Garay sein Grammy-nominiertes Album "Speaking Tango" vorstellen. Highlight am Donnerstag wird Curtis Stigers, der sein Album "This Life" mit im Gepäck hat. Das Publikum darf sich auf seine internationalen Hits wie "I Wonder Why", "All That Matters To Me" und viele mehr freuen.

"Let´s Get Funky" mit Ida Nielsen

Am Freitagabend heißt es "Let‘s Get Funky". Ida Nielsen, die ehemalige Bassistin von Prince wird zusammen mit ihrer Band The Funkbots für Stimmung sorgen. Von Funk, Soul, Hip-Hop bis Rap ist alles möglich. Im Anschluss verspricht die Band Dirty Loops Jazzrock, Fusion und Pop vom Feinsten. Die drei jungen Schweden sind berühmt dafür, Hits von Justin Bieber, Britney Spears, Michael Jackson, etc. zu covern und in Funk- und Jazzknaller zu verwandeln. Dank ihrer unfassbaren Virtuosität, explodierender Energie und extremen Spielfreude reißen sie ihr Publikum sprichwörtlich vom Hocker. Kein Wunder, dass Stars wie Stevie Wonder oder Quincy Jones aus dem Häuschen sind, wenn es um die drei talentierten Musiker geht.

Samstag wird von Lucy Woodward eröffnet

Nach diesem spektakulären Freitag wird Lucy Woodward, eine der wandelbarsten Sängerinnen der heutigen Zeit, den Samstagabend eröffnen. Höhepunkt am Samstag ist die amerikanische Band Pink Martini. Das "zwölfköpfige Orchester" rund um Bandleader Thomas Lauderdale und Frontsängerin China Forbes wird mit Songs aus der ganzen Welt, gesungen in verschiedenen Sprachen, für ausgelassene Stimmung sorgen. Als sie letzten Herbst in der Isarphilharmonie spielten, hielt es kaum mehr jemand auf den Stühlen.

Heiße Rhythmen am Rivertone Festival Sonntag

Da die kubanische Nacht vergangenen Sommer ein großer Erfolg war, wird es am Sonntagabend wieder heiße Rhythmen geben. Mayito Rivera, Grammypreisträger und bekannt für seine herausragende Stimme, wird zusammen mit seiner Band Sons of Cuba für eine geballte Ladung Salsa und Rumba sorgen.

Genauere Infos finden Sie unter

Tickets für Rivertone Festival in Straubing

Ticket-Hotline: 09421/940-6700

Ticket-Shop: