Ina Müller geht ab 2026 auf große Deutschlandtour

Ina Müller wird in den kommenden beiden Jahren als Sängerin live auf der Bühne zu erleben sein. Auf insgesamt 49 Konzerten stellt sie ihr Album "6.0" vor. Die neunte Platte der Musikerin erscheint zuvor noch in diesem November.

Ina Müller (59) geht 2026 und 2027 auf eine ausgedehnte Deutschland-Tournee. Die Sängerin stellt bei den 49 Konzerten in 44 Städten dann auch ihr kommendes Album "6.0" vor. Die Tour startet am 10. Oktober 2026 in Siegen und endet am 13. März 2027 in Dortmund. Der Vorverkauf für die Termine läuft einer Pressemitteilung seit heute, den 27. Juni, um zwölf Uhr beim Ticketanbieter Eventim. An allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen sind Konzertkarten ab dem 11. Juni erhältlich.

Auch in diesen Städten macht Ina Müller Halt

besucht Müller unter anderem Köln, München, Stuttgart und Düsseldorf. In Frankfurt, Chemnitz, Cottbus, Hamburg und Berlin steht sie an zwei Abenden auf der Bühne. Auch in kleinere Städte wie Suhl und Aurich zieht es die Musikerin, Moderatorin und Autorin.

Einige Monate vor der Tour gibt Müller zudem am 6. und 7. Februar zwei exklusive Konzerte in Lübeck. Hier spielt sie Songs aus ihrer neunten LP erstmals live - rund drei Monate, nachdem diese am 14. November 2025 erscheint. Die Album-Neuigkeiten und erste Tourpläne hatte die Musikerin bereits Ende Mai auf Instagram bekannt gegeben.

Erstes Album nach fünf Jahren

"6.0" kommt fünf Jahre nach "55" - eine weitere Platte, die die Sängerin nach einem Lebenskapitel benennt. Seit 2004 veröffentlicht sie regelmäßig Musik und ist damit sehr erfolgreich. Ihre vergangenen vier Alben platzierten sich in den Top fünf der deutschen Albumcharts und erreichten jeweils Gold- oder Platinstatus. Müller gewann zwischen 2012 und 2017 drei Echos für ihre Musik und wurde auch für ihre Sendung "Inas Nacht" ausgezeichnet. Seit 2007 moderiert sie die Late-Night-Show.