In Vorbereitung auf die Reunion-Tour: Die besten Dokus über Oasis

Die Gallagher-Brüder feiern ab 4. Juli ihre Live-Reunion auf der Bühne. Als Oasis katapultierten sie sich ab 1991 mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" an die Spitze der Britpop-Szene. 2009 kam es zum großen Bruch. Diese Dokus blicken auf die Oasis-Geschichte und die Erfolge.

Liam Gallagher (52) und sein älterer Bruder Noel Gallagher (58) haben ihren Streit beigelegt und werden am 4. Juli die erste Show ihrer Reunion-Tour spielen. Die Geschichte ihrer Band Oasis hat viele Höhen, aber auch viele Tiefen erlebt. Wie ist sie die erfolgreichste Britpop-Band geworden? Was war der Auslöser für den Brüder-Zwist? Mehrere Dokus beleuchten die Faszination Oasis und geben Einblicke in das bewegte Leben der Kultstars.

"Supersonic" blickt auf die Erfolgsgeschichte

Die wohl ausführlichste Dokumentation ist "Supersonic" von Regisseur Mat Whitecross (47) aus dem Jahr 2016. , benannt nach der Oasis-Debütsingle, zeigt die Gründungsgeschichte mit den Anfängen in Manchester, den Aufstieg der Band ab 1993, ihr wildes Leben inklusive Prügeleien und Drogen bis zu ihrem legendären Auftritt in Knebworth 1996. Der Film enthält Interviews, Archivmaterial und persönliche Erinnerungen der Bandmitglieder und der Crew, die in Off-Screen-Interviews zurückblicken. Das Archivmaterial zeigt bekannte Auftritte der Band, die Musiker beim Proben oder bei der Aufnahme ihrer Hits im Studio. Die Bilder machen auch die chaotische Dynamik zwischen den Brüdern deutlich und geben erste Hinweise auf die Gründe für den Bruch der Band im Jahr 2009. Es geht um den Kampf um das Sagen in der Band und Eifersüchteleien zwischen Noel als Songwriter und Liam als Sänger von Oasis. Dazu wird auch auf ihre Kindheit in Manchester, das innige Verhältnis zu Mutter Peggy Gallagher und das schwierige Verhältnis zum Vater geblickt.

von Oasis wird auf eine weitere Doku hingewiesen, die sich bereits 1994 mit dem Erfolg der Band beschäftigte. In "With Oasis", präsentiert von John Robb (64), sind Aufnahmen von Oasis-Gigs wie im Tivoli Nightclub in Buckley zu sehen, außerdem blicken Liam und Noel Gallagher in Interviews auf ihre Musik. Auch begeisterte Fans und Konzertgänger kommen zu Wort.

Noch mehr Live-Momente bietet "Knebworth 1996" von Regisseur Jake Scott (59) aus dem Jahr 2021. Sie konzentriert sich auf die legendären Open-Air-Konzerte von Oasis in Knebworth, die an zwei Abenden im August 1996 insgesamt 250.000 Fans anlockten. 2,5 Millionen Fans bemühten sich zuvor um Karten. Der Film hält Interviews, Aufnahmen hinter den Kulissen und Highlights der Auftritte sowie Erinnerungen der Fans bereit.

der Band gewährt "Return To Rockfield". Um das 25-jährige Jubiläum ihres Kultalbums "(What's the Story) Morning Glory?" zu feiern, kehrt Noel Gallagher erstmals seit den Aufnahmen in die Rockfield Studios in Monmouthshire, Wales, zurück. Die halbstündige Dokumentation zeigt Noel bei einem Rundgang durch die Studios zusammen mit dem Toningenieur Nick Brine. Im Interview schwelgt Liam Gallaghers Bruder in Erinnerungen über die Zeit der Aufnahme und blickt auf das Vermächtnis des Albums.

Weitere Doku geplant

Wer sich noch mehr auf die Reunion-Tour einstimmen möchte, kann sich auch durch die zahlreichen Musikvideos klicken, die die Band ebenfalls , darunter die Clips zu "Champagne Supernova", "Lyla", "Wonderwall" oder "Don't Look Back In Anger".

Die spektakuläre Reunion soll übrigens auch . Kein Geringerer als "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (66) steht hinter dem Projekt. Details zum genauen Inhalt des Films sind noch nicht bekannt.