"Ihre Stimme ist enorm": Tom Jones schwärmt von Helene Fischer

Tom Jones sang 2016 mit Helene Fischer im Duett. In einem neuen Interview zeigt sich der Sänger nun voll des Lobes für seine junge Kollegin.

Tom Jones (80, ) musizierte schon mit vielen seiner Künstlerkollegen. Besonders angetan hat es ihm dabei offenbar Helene Fischer (36, ), die er 2016 im Rahmen der "Helene Fischer Show" kennenlernte. , warum die Schlagersängerin auch international mithalten könne.

"Ihre Stimme ist enorm", lobte der 80-Jährige im Gespräch mit der Zeitung. Fischer sei in ihrer TV-Sendung, in der sie gemeinsam Jones' Hit "Sexbomb" zum Besten gaben, "großartig" gewesen. "Sie hat das gewisse Etwas, diesen gewissen Funken und den Drive." Die 36-jährige -Interpretin sei "ein gutes Beispiel dafür, was man als Künstler mitbringen" müsse. Und, so betonte Jones weiter: "Deutsche Tugenden haben dabei noch nie geschadet."