Interview Bis das Dach vom Saal fliegt: Igor Levit über Ferruccio Busonis Klavierkonzert

Der Pianist spielt in dieser Woche in der Isarphilharmonie das monumentale Klavierkonzert mit Männerchor von Ferruccio Busoni (1866 - 1924) mit dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Antonio Pappano. Außerdem verrät er, was einen guten Espresso ausmacht.

16. Juni 2025 - 20:14 Uhr