Hurricane und Southside 2023: Die wichtigsten Infos zu den Festivals

Vom Donnerstag bis zum Sonntag steigen das Hurricane und das Southside Festival 2023. Hier die wichtigsten Informationen rund um Bands, Tickets und die Anfahrt.

Unter anderem treten die Queens of the Stone Age auf dem Hurricane und Southside Festival auf.

Mit dem Hurricane und dem Southside finden an diesem Wochenende wieder zwei der größten Festivals in Deutschland statt. In Niedersachsen und Baden-Württemberg werden sich einmal mehr tausende Musikfans versammeln, um ausgiebig zu feiern. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu den Festivals.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Anfahrt: Wo finden die Festivals statt?

Das Southside Festival findet im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck statt. Wer mit der Bahn anreisen möchte, kann derzeit etwa das Deutschland-Ticket (49-Euro-Ticket) nutzen. Die Anreise auf diese Weise dürfte sich jedoch als kompliziert erweisen. "Wir wissen, dass auch in diesem Jahr leider wieder Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Bahnhofs Tuttlingen bestehen", .

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Laut der Region mehrere Baustellen. Wer etwa die sogenannte Gäubahn nutzen wolle, sei wegen eines Gleisausbaus zwischen Horb und Neckarhausen auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. Ebenso sei zwischen Ulm und Tuttlingen mit Verzögerungen auf der Bahnstrecke zu rechnen. Ein Shuttlebus bringt Besucherinnen und Besucher vor Ort vom Bahnhof zum Festival - und zurück.

Wie der Sender weiter meldet, rechnet die Polizei auch mit Verkehrsbehinderungen im Großraum Tuttlingen. Die Veranstalter bitten Festivalbesucher, die per Auto, Motorrad oder Wohnmobil anreisen, in der näheren Umgebung des Festivals nicht auf Hinweise des Navis zu hören, sondern die Beschilderung zu beachten.

Auch bei der im niedersächsischen Scheeßel - zwischen Hamburg und Bremen - ist aufgrund tausender Besucherinnen und Besucher mit überfüllten Zügen und Verzögerungen bei der Anreise per Auto und via Zug zu rechnen. Das private Eisenbahnunternehmen Metronom hat etwa für das Festival am Bahnhof Scheeßel eingerichtet.

Wie finde ich mich auf dem Festival zurecht?

Wo ist welche Stage? Wo sind die Toiletten? Und wo finde ich Schließfächer? Auf den Webseiten der Festivals gibt es für Besucherinnen und Besucher Geländepläne, die genau solche Fragen möglichst zügig und unkompliziert beantworten sollen.

Welche Acts treten auf?

Die beiden Festivals bieten in der Regel Auftritte weitgehend identischer Acts, die jeweils an einem anderen Tag zu sehen sind. Auch in diesem Jahr sind für beide Festivals zahlreiche große Namen angekündigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Eine Ausnahme ist der Donnerstag. Los geht es bereits am heutigen 15. Juni mit Warm-up-Partys, bevor dann am Freitag das Festival so richtig beginnt. Auf dem Hurricane werden am Donnerstag ab 20 Uhr Antje Schomaker, Rogers, Zugezogen Maskulin und dann Querbeat spielen. Auf dem Southside geht es ebenfalls ab 20 Uhr mit Rikas, Schmutzki, Frittenbude sowie abschließend Beauty & the Beats los.

Zu den Highlights auf dem Southside am Freitag gehören unter anderem Nina Chuba (Red Stage, ab 17:15 Uhr), Queens of the Stone Age (Green Stage, ab 20:30 Uhr), Die Ärzte (Green Stage, ab 22:30 Uhr) und Placebo (Blue Stage, ab 00:30 Uhr). Am Samstag geht es unter anderem weiter mit den Donots (Green Stage, ab 17:00 Uhr), Anti-Flag (Red Stage, ab 19:00 Uhr), Peter Fox (Green Stage, ab 20:30 Uhr), Billy Talent (Green Stage, ab 23:00 Uhr) und Kraftklub (Blue Stage, ab 00:30 Uhr). Am Sonntag stehen dann Auftritte von Trettmann (Red Stage, ab 18:45 Uhr), Marteria (Green Stage, ab 20:30 Uhr), Casper (Blue Stage, ab 21:30 Uhr) und Muse (Green Stage, ab 22:30 Uhr) auf dem Programm.

Auf dem Hurricane finden die Auftritte der erwähnten Acts entsprechend an anderen Tagen statt. Kraftklub und Peter Fox treten etwa am Freitag auf, Die Ärzte und Placebo hingegen am Sonntag. Die genauen Zeitpläne beider Festivals gibt es ebenfalls auf der jeweiligen Homepage.

Gibt es noch Tickets?

Aktuell scheinen beide Festivals noch nicht ausverkauft zu sein. Für das Southside lassen sich auf der Homepage noch Festivalpässe (259 Euro) und Tagestickets für Donnerstag (49 Euro) oder Freitag bis Sonntag (119 Euro) in den Warenkorb legen (Stand: 15. Juni, 14:15 Uhr). Auch für das Hurricane ist dies noch entsprechend möglich. Hier wird der Festivalpass für 249 Euro gelistet. Tagespässe für Freitag bis Sonntag gibt es für 119 Euro.