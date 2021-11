Höhner-Sänger Henning Krautmacher hat Corona

Henning Krautmacher, Sänger der Kultband Höhner, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mindestens vier Konzerte fallen deshalb ersatzlos aus.

Eigentlich hätte schon am 24. November die Höhner-Weihnacht-Tour ihren Auftakt feiern sollen. Doch diesen und drei weitere Konzerte hat man nun kurzfristig und "ersatzlos absagen müssen". Die traurige Nachricht für alle Fans wurde . Der Grund: Höhner-Frontmann Henning Krautmacher (64) wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Band stehe "in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt" und werde die Fans "über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden" halten, heißt es weiter. Die Mitglieder hoffen, dass "wir alle weiteren Termine wie geplant durchführen können". Definitiv ins Wasser fallen die Auftritte in Mönchengladbach (24. November), Leverkusen (25. November), Duisburg (26. November) und Aachen (28. November).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Ab 30. November wieder auf der Bühne?

Karten für diese vier Termine können demnach an den jeweiligen Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Das Konzert in Bergheim am 30. November soll zum aktuellen Stand (23. November) stattfinden, ebenso wie sämtliche Termine im Dezember.