Hit-Premiere im Netz: So klingt der deutsche ESC-Song

Jendrik Sigwart wird mit seinem fröhlichen Song "I Don't Feel Hate" für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021 antreten. Der Ohrwurm feierte um 18 Uhr Premiere.

Weltpremiere mit Ohrwurm-Garantie: Musicaldarsteller Jendrik Sigwart (26) wird mit seinem Song "I Don't Feel Hate" für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam antreten. Am Donnerstag präsentierte der Künstler - in hellblauem Hemd, dunkler Hose, schwarz-weiß-karierten Strümpfen, silbernen Sneakern und mit platinblondem Iro - das fröhliche Anti-Hatespeech-Stück zusammen mit Thomas Schreiber, ARD Koordinator Unterhaltung und ARD Teamchef ESC, und Alexandra Wolfslast, Head of Delegation für den deutschen Beitrag beim ESC, beim NDR in Hamburg.

Jendrik Sigwart: Auf Hass sollte man nicht mit Hass reagieren

"Ich find's superwitzig", freute sich der sympathische, humorvolle und ziemlich schnell sprechende Künstler nach der Präsentation des Musikvideos und fasste die Message des Songs nochmal zusammen: "Auf den Hass, den man bekommt, sollte man nicht mit Hass reagieren." Schreiber ergänzte: "Das ist das passende Lied zur Zeit." über sechs Hate-Storys. Die einzelnen Geschichten wird der Hamburger mit dem Faible für die Ukulele via Social Media nochmal konkret erklären.

Geheimhalten konnte der Künstler seine ESC-Teilnahme übrigens nicht ganz, wie er bei der Pressekonferenz zugab: "Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe es meinen Freunden und meiner Familie erzählt. Aber alle haben dicht gehalten", so Jendrik Sigwart. Ihm selbst war die Nachricht bereits im Dezember persönlich von Wolfslast und Schreiber überbracht worden.

Deutschlands ESC-Kandidat heißt Jendrik Sigwart: Erster Auftritt und Waschmaschinen-Video-Premiere

Seinen ersten großen Live-Auftritt mit dem Lied wird der 26-Jährige schon am Samstag (27.2. um 20:15 Uhr) bei Florian Silbereisens (39, "Das Album") "Schlagerchampions" feiern, wie der MDR bekannt gab. Das Musikvideo wird am heutigen Donnerstagabend (25.2.) im Ersten jeweils vor der Tagesschau um 17.50 Uhr und um 19.56 Uhr offiziell präsentiert. Ab 18 Uhr wird der Song auch bei YouTube gezeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

ESC-Finale am 22. Mai

Der ESC wird in diesem Jahr definitiv stattfinden, wie die European Broadcasting Union (EBU) zusammen mit dem Austragungsort und den niederländischen Rundfunkanstalten bereits bestätigt hatte. 2020 hatte das Event, bei dem Ben Dolic (23, "Violent Thing") für Deutschland hätte antreten sollen, abgesagt werden müssen.

Das Finale des Eurovision Song Contest findet am 22. Mai in Rotterdam statt. Das Erste und übertragen live ab 21.00 Uhr. Die beiden Semifinals am 18. und 20. Mai ab 21.00 Uhr werden live in ONE und auf eurovision.de übertragen.