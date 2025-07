Helene Fischer und Otto Waalkes machen gemeinsame Sache

Helene Fischer und Otto Waalkes haben ein gemeinsames Musikprojekt angekündigt. Der Song "Baby Shark" soll wohl noch im August 2025 erscheinen und Teil von Fischers neuem Kinderlieder-Album werden.

Helene Fischer (40) und Otto Waalkes (76) haben eine überraschende Kooperation angekündigt. Die beiden Künstler werden gemeinsam eine Version des bekannten Kinderlieds "Baby Shark" veröffentlichen.

Ein erstes Video der Zusammenarbeit tauchte bereits am Mittwoch und TikTok auf. Der etwa 30-sekündige Clip zeigt Fischer und Waalkes bei der Performance des Songs in einer animierten Comic-Umgebung. Fischer übernimmt dabei die Gesangspartie der "Mama Shark", während Waalkes als "Papa Shark" auftritt. Der Komiker schlüpft damit einmal mehr in seine bekannte Rolle "Baby-Otto", die ihn bereits des Öfteren in einem Kinderwagen zeigte.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Single als Vorbote des neuen Albums

Die Veröffentlichung der Single ist laut "Bild" für den 8. August 2025 geplant. Der Song soll Bestandteil von Fischers neuem Kinderlieder-Album "Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)" sein, das im September erscheinen soll. Es handelt sich bereits um das zweite Kindermusik-Projekt der Schlagerqueen nach ihrem erfolgreichen Album "Die schönsten Kinderlieder" aus dem vergangenen Jahr. Fischer hatte bereits zuvor mehrfach erklärt, dass Musik für Kinder ein Herzenswunsch von ihr sei.

Der Song "Baby Shark" gilt als eines der erfolgreichsten Kinderlieder der vergangenen Jahre. Ursprünglich als traditionelles Lagerfeuer-Lied entstanden, wurde er 2015 durch das südkoreanische Unternehmen Pinkfong überregional bekannt. erreichte bis heute rund 16 Milliarden Aufrufe und zählt damit zu den meistgesehenen Videos der Plattform.