AZ-Plus

Helene Fischer singt mit Otto Waalkes: Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Helene Fischer hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. Zusammen mit der deutschen Comedy-Legende Otto Waalkes singt die Schlagerkönigin das Kinderlied "Baby Shark".
(wue/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Otto Waalkes und Helene Fischer bei einem Auftritt im Jahr 2015 .
Otto Waalkes und Helene Fischer bei einem Auftritt im Jahr 2015 . © Lennart Preiss/Getty Images
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Helene Fischer (41) und Otto Waalkes (77) haben einen gemeinsamen Song mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Die Schlagerkönigin und die deutsche Comedy-Ikone singen zusammen eine Interpretation des Kinderliedes "Baby Shark". Während Fischer die "Mama" in dem bunten Clip spielt, taucht Otto in mehreren Rollen auf - unter anderem als Baby und Oma.

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

"Baby Shark" ist gleichzeitig die erste Single-Auskopplung aus einem neuen Helene-Album. Am 12. September soll "Tanzen & Feiern", die zweite Platte aus Fischers Album-Reihe "Die schönsten Kinderlieder" erscheinen. 25 Songs werden darauf laut Universal Music enthalten sein. Angepriesen wird das Album als "der perfekte Soundtrack für fröhliche Anlässe sowie ausgelassene Partys".

"Sie ist die Schöne und ich bin das Andere"

"Der Haifisch hat nicht nur Zähne, sondern auch massive Imageprobleme, spätestens seit Steven Spielbergs 'Weißem Hai' gilt er als lebensgefährlich", wird Waalkes von Universal zitiert. "Auch Haie haben klein angefangen", beweise der Song. Über die Zusammenarbeit scherzt Waalkes, dass bei den beiden "die Rollenverteilung ganz klar" sei: "Sie ist die Schöne und ich bin das Andere - und auch in diesem Fall konnte ich ja schlecht die Mutterrolle übernehmen, dafür durfte ich alle anderen Rollen spielen."

In einer aktuellen Story auf ihrem Instagram-Account grüßt Fischer ihre Followerinnen und Follower vom Dreh des Musikvideos. Sie freut sich darin über das "zweite tolle Album. Unsere Reise geht nämlich weiter. Ich durfte so viele schöne Kinderlieder singen und diesmal macht sogar Otto mit."

"Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)" kann bereits vorbestellt werden. In unterschiedlichen Formaten wird das Album ab 12. September erhältlich sein.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.