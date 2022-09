Helene Fischer kündigt 70 Konzerte für kommendes Jahr an

Helene Fischer steht vor einem anstrengenden Programm: Auf einer Pressekonferenz in Köln kündigte die Schlagersängerin an, im kommenden Jahr 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben zu wollen.

Schlagerstar Helene Fischer (38) geht im kommenden Jahr auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie die Sängerin auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Köln bekannt gab, wird es insgesamt 70 Termine geben. Einmal mehr arbeitet Fischer mit dem Cirque du Soleil zusammen, der die Konzerte kreativ begleiten wird.

Zur großen Anzahl der Konzerte sagte Fischer: "Es ist mir egal, wie viele Konzerte wir veranstalten. Hauptsache, ich kann den Menschen Freude bereiten." Für sie sei das in Ordnung, solange sie zwischen den Auftritten immer mal wieder ein paar Tage frei habe. Gerade in Zeiten wie diesen sei es für das Publikum am allerwichtigsten, an solchen Abenden "einfach mal abzuschalten, den Alltag hinter sich zu lassen",

Deswegen äußert sie sich weiterhin nicht politisch

Im Hinblick auf die steigenden Preise und die Energiekrise wegen des Krieges in der Ukraine sagte Fischer : "Eine Familie, die sich vor der Krise ein- oder zweimal im Jahr ein Konzert geleistet hat, wird sich jetzt vielleicht genau überlegen, wo sie hingeht." Sie sei dafür da, dass die Menschen glücklich nach Hause gehen und die Erinnerungen mitnehmen. Politisch äußern werde sie sich weiterhin nicht, weil sich die Medien darauf stürzen würden: "Dafür finde ich mich nicht wichtig genug."

Die gesamte Planung der Show habe 18 Monate gedauert, bald werde es für sie persönlich konkret: Die letzten drei bis vier Monate müsse sie trainieren: "Die Muskeln werden sich bestimmt noch an die eine oder andere Strapaze erinnern, aber es wird schon sehr intensiv." Sie sei nicht makellos, dennoch werde es eine "perfekt inszenierte Show". Den Start der Tournee könne sie kaum mehr abwarten.

Karten sind bereits erhältlich

Los geht es am 21. März in Bremen. Nach Stationen in Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München endet die Tour am 8. Oktober in Frankfurt. Karten gibt es über die offizielle Homepage helene-fischer.de bereits zu kaufen.