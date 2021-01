Harry Styles: Neues Musikvideo mit "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge

Harry Styles veröffentlichte gerade die Single "Treat People With Kindness". Im dazugehörigen Video ist auch "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge zu sehen.

Harry Styles (26, ) begibt sich in seinem auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Aber nicht allein. In dem Schwarzweiß-Clip ist er neben einem echten Schauspielstar zu sehen: -Erfinderin Phoebe Waller-Bridge (35).

Gleich zu Beginn des Retro-Videos, das an Neujahr (1. Januar) veröffentlicht wurde, ist die Golden-Globe- und Emmy-Gewinnerin in einem edlen Anzug zu sehen. In einem Büro zeigt sie einem Mann ihr Mitgefühl, indem sie ihm über die Wange streicht. Einen Augenblick später betritt Styles in Glitzerjackett, weißer Hose und mit Fliege eine Bühne und beginnt, seine neueste Single aus dem Album zu singen. Später taucht Waller-Bridge im Publikum auf und wird von ihm auf die Bühne geholt, bevor die beiden gemeinsam eine heiße Sohle aufs Parkett legen.

Dreharbeiten noch vor der Corona-Pandemie

Inszeniert wurde das Video des ehemaligen One-Direction-Stars von Regisseur Gabe Turner (40, ). verriet der Filmemacher, dass es bereits zu Beginn des vergangenen Jahres abgedreht wurde - noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. "Hatte nicht realisiert, wie viel Glück wir hatten, das damals erleben zu können", schrieb er. Die Zusammenarbeit mit Harry Styles und Phoebe Waller-Bridge bezeichnete der Filmemacher als "absolutes Karriere-Highlight".

Styles' zweites Soloalbum "Fine Line" kam im Dezember 2019 auf den Markt. Bei der anstehenden Grammy-Verleihung am 31. Januar hat der 26-jährige Brite gleich dreimal die Chance, damit eines der begehrten goldenen Grammofone zu gewinnen - in den Kategorien "Bestes Pop Album", "Beste Pop Solo Performance" (für "Watermelon Sugar") und "Bestes Musikvideo" (für ).

Phoebe Waller-Bridge feierte ihren bislang größten Erfolg 2019, als sie mit "Fleabag" (2016-2019) sowohl bei den Emmys als auch bei den Golden Globes abräumte. Neben der Idee stammte auch das Drehbuch zu der Dramedy-Serie von der Britin, die darin auch die Hauptrolle spielt. 2021 könnte die 35-Jährige erneut als Autorin einen großen Erfolg feiern, denn sie schrieb am Drehbuch zum kommenden James-Bond-Blockbuster "Keine Zeit zu sterben" mit, der in Deutschland am 31. März starten soll.